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Эксперты рассказали, на сколько должно снизиться число банков в России
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РИА Новости

Эксперты рассказали, на сколько должно снизиться число банков в России

00:30 11.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Количество банков в России в 2020 году вряд ли сократится более чем на 5%, поскольку ЦБ РФ объявил о завершении активной фазы расчистки банковского сектора, говорится в прогнозе аудиторской и консалтинговой компании Deloitte по финансовым отраслям России, который есть в распоряжении РИА Новости.
С момента прихода Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ в середине 2013 года регулятор начал активную расчистку банковского сектора РФ от недобросовестных и слабых игроков.
Авторы прогноза напоминают, что в связи с изменениями в законодательной базе, более пристальным вниманием ЦБ РФ к показателям рентабельности и резервов, количество кредитных организаций в России сократилось с 834 в 2015 году до 442 на конец 2019 года.
"В 2019 году ЦБ РФ объявил о завершении активной фазы расчистки"банковского сектора, поэтому мы полагаем, что в 2020 году количество кредитных организаций не уменьшится более чем на 5%", - считают в Deloitte.
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Эксперты отмечают, что рост активов в банковском секторе существенно замедлился за 2019 год по сравнению с ростом 2017–2018 годов в связи с замедлением роста экономики и ужесточением регуляторных требований к качеству заемщиков, введением новых санкций, в частности, направленных на российские банки. За этим последовало снижение темпов роста всех сегментов кредитования, увеличение которых составляет основу прироста суммарных активов сектора.
"Замедление экономического роста в 2019 году сопровождалось медленным ростом банковских активов. Мы предполагаем, что в 2020 году рост незначительно ускорится, но не достигнет темпов 2017–2018 годов. Мы прогнозируем рост активов на 5% в 2020 году в связи с увеличением кредитной активности как в розничном, так и в корпоративном секторах — в частности, в кредитовании малых и средних предприятий, которое будет стимулироваться принятием соответствующих мер государственной поддержки", - прогнозируют в Deloitte.
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