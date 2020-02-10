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Религия и мировоззрение
2020-02-10T19:23+0300
https://ria.ru/20200210/1564518452.html
Игуменья: ни один монастырь в Украине не перешел в раскольническую ПЦУ
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РИА Новости

Игуменья: ни один монастырь в Украине не перешел в раскольническую ПЦУ

19:22 10.02.2020 (обновлено: 19:23 10.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Все без исключения монастыри Украинской православной церкви поддерживают патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и ни один из них до сих пор не перешел в созданную так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), сообщила председатель синодального отдела УПЦ "Церковь и культура", настоятельница Архангело-Михайловского монастыря в Одессе игуменья Серафима (Шевчик).
"Следует обратить внимание на то обстоятельство, что ни один монастырь Украинской православной церкви не только не перешел в новую структуру - ПЦУ, но мы даже не слышали о том, чтобы кто-либо из насельников или насельниц высказывал подобное желание", - сказал игуменья Серафима в интервью, которое публикует сайт Московского патриархата.
По ее словам, если на приходах Западной Украины бывали случаи, когда какая-то часть прихожан выражала такое стремление, то в монастырях ничего подобного не было, в том числе и в обителях Западной Украины.
"И на Волыни, и в Ровно, и на Львовщине, а это, наверное, самые проблемные области, насельники единодушно поддерживают святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, молятся о своем предстоятеле. Это говорит о том, что монашество на Украине решительно настроено хранить единство со своей матерью - Русской православной церковью", - отметила настоятельница.
Агрессия и давление на каноническую Украинскую православную церковь усилилось после создания в стране так называемой "Православной церкви Украины" – раскольнической организации, образованной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
Ранее в Московском патриархате заявили, что с приходом к власти на Украине президента Владимира Зеленского давление на УПЦ ослабло, и государство уже дистанцируется от активного вмешательства в церковные дела, хотя на местах националистические и раскольнические группировки могут продолжать незаконные действия в отношении канонической Церкви.
Община УПЦ в поселке Богородчаны возле опечатанного Свято-Николаевского храма. 3 февраля 2019 года
6 февраля, 13:27Религия и мировоззрение
Общины УПЦ добились отмены решения об их перерегистрации в составе ПЦУ
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьРИА НовостиМоскваОдессаУкраинарелигияВ мире
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