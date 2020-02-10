Игуменья: ни один монастырь в Украине не перешел в раскольническую ПЦУ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Все без исключения монастыри Украинской православной церкви поддерживают патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и ни один из них до сих пор не перешел в созданную так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), сообщила председатель синодального отдела УПЦ "Церковь и культура", настоятельница Архангело-Михайловского монастыря в Одессе игуменья Серафима (Шевчик).

"Следует обратить внимание на то обстоятельство, что ни один монастырь Украинской православной церкви не только не перешел в новую структуру - ПЦУ, но мы даже не слышали о том, чтобы кто-либо из насельников или насельниц высказывал подобное желание", - сказал игуменья Серафима в интервью, которое публикует сайт Московского патриархата.

По ее словам, если на приходах Западной Украины бывали случаи, когда какая-то часть прихожан выражала такое стремление, то в монастырях ничего подобного не было, в том числе и в обителях Западной Украины.

"И на Волыни, и в Ровно, и на Львовщине, а это, наверное, самые проблемные области, насельники единодушно поддерживают святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, молятся о своем предстоятеле. Это говорит о том, что монашество на Украине решительно настроено хранить единство со своей матерью - Русской православной церковью", - отметила настоятельница.

Агрессия и давление на каноническую Украинскую православную церковь усилилось после создания в стране так называемой "Православной церкви Украины" – раскольнической организации, образованной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь.