Минск ожидает рост интереса малых компаний из РФ к поставкам нефти

МИНСК, 10 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой ожидает, что в скором времени, после снятия ряда ограничений, интерес к рынку республики со стороны мелких и средних нефтяных компаний из РФ повысится, благодаря чему стороны смогут заключить новые контракты на поставку нефти.

Как передает госагентство Белта, Крутой, в частности, обратил внимание, что ранее при поставках российской нефти определенным ограничением было то, что "белорусский рынок рассматривался для российских нефтедобывающих компаний как экспортный". "Существовали определенные ограничения по допуску к транзитной трубе "Транснефти". Президент России пообещал эти все ограничения снять. Они установлены для всех экспортных рынков и поставок его отдельным указом. На Беларусь этот указ не будет распространяться", - сказал Крутой в воскресенье.

"То есть, любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через "Транснефть" как агента. Здесь никаких ограничений не будет. И мы ожидаем, что интерес к нашей стране и рынку со стороны этих - более мелких и среднего уровня - субъектов повысится и мы сможем в скором времени эти контракты заключить", - пояснил он.

Чиновник также сообщил, что президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Козака, который до недавнего времени курировал энергетическую сферу на посту вице-премьера, а сейчас занимает должность замглавы администрации президента РФ, ответственным по работе с Белоруссией на нефтяном рынке.

"Ему (Козаку – ред.) специфика всех наших взаимоотношений знакома, и он пообещал на своем уровне, если необходимо, координировать и оперативно решать все возникающие вопросы. Но мы ожидаем - это большой прорыв наших текущих договоренностей - что вскоре эта нефтяная проблема решится полностью", - добавил Крутой.