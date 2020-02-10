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Минск ожидает рост интереса малых компаний из РФ к поставкам нефти
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РИА Новости

Минск ожидает рост интереса малых компаний из РФ к поставкам нефти

17:10 10.02.2020 (обновлено: 17:14 10.02.2020)
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПанорамный вид на Минск
Панорамный вид на Минск
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
МИНСК, 10 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой ожидает, что в скором времени, после снятия ряда ограничений, интерес к рынку республики со стороны мелких и средних нефтяных компаний из РФ повысится, благодаря чему стороны смогут заключить новые контракты на поставку нефти.
Как передает госагентство Белта, Крутой, в частности, обратил внимание, что ранее при поставках российской нефти определенным ограничением было то, что "белорусский рынок рассматривался для российских нефтедобывающих компаний как экспортный". "Существовали определенные ограничения по допуску к транзитной трубе "Транснефти". Президент России пообещал эти все ограничения снять. Они установлены для всех экспортных рынков и поставок его отдельным указом. На Беларусь этот указ не будет распространяться", - сказал Крутой в воскресенье.
"То есть, любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через "Транснефть" как агента. Здесь никаких ограничений не будет. И мы ожидаем, что интерес к нашей стране и рынку со стороны этих - более мелких и среднего уровня - субъектов повысится и мы сможем в скором времени эти контракты заключить", - пояснил он.
Чиновник также сообщил, что президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Козака, который до недавнего времени курировал энергетическую сферу на посту вице-премьера, а сейчас занимает должность замглавы администрации президента РФ, ответственным по работе с Белоруссией на нефтяном рынке.
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"Ему (Козаку – ред.) специфика всех наших взаимоотношений знакома, и он пообещал на своем уровне, если необходимо, координировать и оперативно решать все возникающие вопросы. Но мы ожидаем - это большой прорыв наших текущих договоренностей - что вскоре эта нефтяная проблема решится полностью", - добавил Крутой.
В пятницу в Сочи состоялись переговоры Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По итогам встречи Козак, в частности, заявил, что цены и объемы поставок российской нефти в Белоруссию будут регулироваться рынком. По словам Козака, стороны также условились, что в случае коммерческих договоренностей РФ будет допускать нефтяные компании, которые достигли таких договоренностей с белорусскими потребителями, к трубопроводному транспорту независимо от объема добычи.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииТранснефтьДмитрий КозакБелоруссияРоссия
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