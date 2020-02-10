Альянс турагентств назвал ЧП на Пхукете беспрецедентным случаем

"То, что произошло сегодня в Таиланде с российскими туристами - это беспрецедентный случай, так как ничего подобного в этой стране раньше не было. Мы всегда отправляли своих клиентов в Таиланд в полной уверенности, что российские туристы получат там качественный и безопасный отдых", - сообщила она РИА Новости.