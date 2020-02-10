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Альянс турагентств назвал ЧП на Пхукете беспрецедентным случаем
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РИА Новости

Альянс турагентств назвал ЧП на Пхукете беспрецедентным случаем

15:39 10.02.2020 (обновлено: 15:41 10.02.2020)
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© РИА Новости . Евгений БеленькийСтолкновение катеров на Пхукете
Столкновение катеров на Пхукете
© РИА Новости . Евгений Беленький
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Исполнительный директор российского Альянса туристических агентств Наталия Осипова считает чрезвычайное происшествие с туристами, погибшими и пострадавшими при столкновении катеров на Пхукете, беспрецедентным случаем.
"То, что произошло сегодня в Таиланде с российскими туристами - это беспрецедентный случай, так как ничего подобного в этой стране раньше не было. Мы всегда отправляли своих клиентов в Таиланд в полной уверенности, что российские туристы получат там качественный и безопасный отдых", - сообщила она РИА Новости.
По ее словам, организация подобных морских путешествий в Таиланде всегда осуществлялась на должном уровне. "То, что произошло сегодня, можно охарактеризовать русским словом "головотяпство", - сказала Осипова.
Исполнительный директор альянса также порекомендовала локальным тайским организаторам путешествий проводить тщательный медосмотр водителей транспортных средств как на суше, так и на воде.
Как сообщалось ранее, более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух скоростных катеров у берегов острова Пхукет в Таиланде. Позднее местная больница подтвердила посольству РФ в Таиланде гибель двух российских детей 6 и 12 лет. СК РФ завел дело о нарушении правил безопасности после ЧП с россиянами на Пхукете.
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