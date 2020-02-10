ЦОДД призвал снизить нештрафуемый порог превышения скорости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Глава московского Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык считает необходимым снизить нештрафуемый порог превышения скорости и поднять штрафы за нарушение ПДД. Об этом он заявил порталу Autonews.
Кизлык отметил, что при нынешних нормах, позволяющих с учетом нештрафуемого порога превышения скорости разгоняться в городах до 80 км/ч, риск летального исхода для пешехода достигает 60%.
"Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить", — добавил специалист.
Глава ЦОДД обратил внимание на выводы экспертов о том, что снижение ненаказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч позволить снизить смертность в ДТП на десять процентов, а понижение порога до 5 км/ч — на 15%.
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Кроме того, Кизлык отметил уровень штрафов за нарушение ПДД в России. Так, по его словам, в России они одни из самых низких в Европе. Так, за превышение скорости на 20-40 километров в час в нашей стране придется заплатить 250 рублей, с учетом скидки. Поэтому он призвал наказывать лихачей строже.
"В Великобритании минимальный штраф в переводе на российскую валюту составит 8,3 тысячи рублей. В Швеции — более 13 тысяч рублей, а в США за гонки в городе придется заплатить почти три тысячи рублей", — рассказал глава ЦОДД.
Помимо превышения скорости, следует ужесточить наказание и за другие нарушения ПДД, например, за выезд на встречку и проезд на красный сигнал светофора, считает Кизлык.
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