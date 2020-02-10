ЦОДД призвал снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Автомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч. Архивное фото

Автомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч

Кизлык отметил, что при нынешних нормах, позволяющих с учетом нештрафуемого порога превышения скорости разгоняться в городах до 80 км/ч, риск летального исхода для пешехода достигает 60%.

"Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить", — добавил специалист.

Глава ЦОДД обратил внимание на выводы экспертов о том, что снижение ненаказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч позволить снизить смертность в ДТП на десять процентов, а понижение порога до 5 км/ч — на 15%.

Кроме того, Кизлык отметил уровень штрафов за нарушение ПДД в России. Так, по его словам, в России они одни из самых низких в Европе. Так, за превышение скорости на 20-40 километров в час в нашей стране придется заплатить 250 рублей, с учетом скидки. Поэтому он призвал наказывать лихачей строже.

"В Великобритании минимальный штраф в переводе на российскую валюту составит 8,3 тысячи рублей. В Швеции — более 13 тысяч рублей, а в США за гонки в городе придется заплатить почти три тысячи рублей", — рассказал глава ЦОДД.