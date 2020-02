Южная Корея из-за вируса временно запретит вход в порты круизным судам

По данным министерства океанов и рыболовства, круизный лайнер Westerdam водоизмещением 82 тысячи тонн и лайнер Spectrum of the Seas водоизмещением 169 тысяч тонн должны были вскоре достичь Пусана. Westerdam должен был совершить остановку в Пусане 23 февраля и потом направиться на Чеджудо. Spectrum of the Seas планировал зайти в Пусан 27 февраля.