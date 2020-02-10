Южная Корея из-за вируса временно запретит вход в порты круизным судам

СЕУЛ, 10 фев - РИА Новости. введет временный запрет на въезд в порты международных круизных судов, чтобы сдержать распространение нового Южная Корея введет временный запрет на въезд в порты международных круизных судов, чтобы сдержать распространение нового коронавируса , сообщил на брифинге замминистра здравоохранения РК Ким Ган Нип.

Решение было принято на фоне растущей обеспокоенности по поводу подверженности таких лайнеров распространению вируса, поскольку пассажиры и экипаж проводят длительное время вместе "в ограниченном пространстве".

"Правительство отменило запланированный вход двух круизных лайнеров в порт в Пусане, запланированных на 11 и 12 февраля, а также заход еще одного судна в порт Пусана и другого в Чеджудо, назначенные на вторую половину февраля", - сообщил Ким Ган Нип.

Однако южнокорейское правительство позволит кораблям дозаправку и пополнение запасов.

По данным министерства океанов и рыболовства, круизный лайнер Westerdam водоизмещением 82 тысячи тонн и лайнер Spectrum of the Seas водоизмещением 169 тысяч тонн должны были вскоре достичь Пусана. Westerdam должен был совершить остановку в Пусане 23 февраля и потом направиться на Чеджудо. Spectrum of the Seas планировал зайти в Пусан 27 февраля.

Ранее круизный лайнер Westerdam отменил планы захода в Японию после того, как японский премьер заявил, что иностранцы на его борту в страну допущены не будут. Вышедшее 1 января из Гонконга судно планировало прибыть через Тайвань на остров Исигаки в префектуре Окинава.

Администрация порта Пусан (BPA) не разрешит высадиться никому с круизных судов, которые посещали страны, где в течение последних 14 дней были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, если хотя бы у одного пассажира или члена экипажа обнаружится лихорадка или другие симптомы респираторного заболевания.