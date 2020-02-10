Обвинение запросило для бывшего вице-премьера Чувашии 6,5 года колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Гособвинение попросило суд назначить 6,5 лет лишения свободы бывшему зампреду кабмина Гособвинение попросило суд назначить 6,5 лет лишения свободы бывшему зампреду кабмина Чувашии Владимиру Аврелькину, обвиняемому в афере с субсидиями на 23,8 миллиона рублей, сообщает в понедельник прокуратура республики.

По версии следствия, Аврелькин незаконно предоставил субсидии двум фирмам на возмещение части затрат на покупку оборудования для модернизации производства. Похищенные деньги удалось вернуть в бюджет еще на стадии предварительного следствия, но от уголовного дела бывшего чиновника это не спасло.

"Государственные обвинители попросили … назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.

В качестве дополнительного наказания гособвинение попросило лишить Аврелькина права занимать руководящие должности во власти и лишить его классного чина.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Чувашии, Аврелькин виновным себя не считает.