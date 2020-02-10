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Обвинение запросило для бывшего вице-премьера Чувашии 6,5 года колонии
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РИА Новости

Обвинение запросило для бывшего вице-премьера Чувашии 6,5 года колонии

14:10 10.02.2020 (обновлено: 14:12 10.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Гособвинение попросило суд назначить 6,5 лет лишения свободы бывшему зампреду кабмина Чувашии Владимиру Аврелькину, обвиняемому в афере с субсидиями на 23,8 миллиона рублей, сообщает в понедельник прокуратура республики.
По версии следствия, Аврелькин незаконно предоставил субсидии двум фирмам на возмещение части затрат на покупку оборудования для модернизации производства. Похищенные деньги удалось вернуть в бюджет еще на стадии предварительного следствия, но от уголовного дела бывшего чиновника это не спасло.
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"Государственные обвинители попросили … назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.
В качестве дополнительного наказания гособвинение попросило лишить Аврелькина права занимать руководящие должности во власти и лишить его классного чина.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Чувашии, Аврелькин виновным себя не считает.
Аврелькина задержали в декабре 2018 года и позже заключили в СИЗО по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В январе следующего года его отстранили от работы, а в мае уволили с должности вице-премьера – министра экономического развития, промышленности и торговли.
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