Посол Италии высказался о решении палестино-израильского конфликта

"Ближневосточный мирный процесс слишком долго простаивал, практически был всеми заброшен, так что, конечно, хорошо, что такие державы как США вспоминают о нем и пытаются его возродить. Но успех любого предложения требует, чтобы его приняли все стороны. Если не усадить все стороны за один стол переговоров, то никакого решения не добиться. Для нас решение - это два государства для двух народов", - сказал Терраччано в интервью телеканалу "Россия 24".