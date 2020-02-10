Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T13:18+0300
https://ria.ru/20200210/1564498385.html
Посол Италии высказался о решении палестино-израильского конфликта
https://cdn21.img.ria.ru/images/155576/29/1555762961_0:140:3072:1868_1036x0_80_0_0_3dc01f22aa31f8717af2c208f9f322d2.jpg
РИА Новости

Посол Италии высказался о решении палестино-израильского конфликта

13:18 10.02.2020
781
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЧрезвычайный и полномочный посол Италии в РФ Паскуале Терраччано
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в РФ Паскуале Терраччано
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Италия видит решение палестино-израильского конфликта в создании двух государств для двух народов, заявил посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
"Ближневосточный мирный процесс слишком долго простаивал, практически был всеми заброшен, так что, конечно, хорошо, что такие державы как США вспоминают о нем и пытаются его возродить. Но успех любого предложения требует, чтобы его приняли все стороны. Если не усадить все стороны за один стол переговоров, то никакого решения не добиться. Для нас решение - это два государства для двух народов", - сказал Терраччано в интервью телеканалу "Россия 24".
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
406100
Обсудить 2
Дональд ТрампМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуПалестинаИталияИзраильВ мире
Рекомендуем
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол России в Сирии назвал израильские налеты провокационными
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Посол Ирана в России раскритиковал проект "сделки века"
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель не примет участие в Мюнхенской конференции в 2020 году
Столица Судана Хартум
В Судане прокомментировали вопрос о нормализации отношений с Израилем
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Ишингер раскритиковал стремление США остановить "Северный поток — 2"
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
Предчувствие новой войны. Какой совет получил Зеленский от Помпео
Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Паскуале Терраччано
Посол Италии прокомментировал итоги конференции в Берлине по Ливии
Посольство Украины в Москве
В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Здание отеля Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности соберет более 800 делегатов
Турецкие солдаты на позициях в деревне Каминас, примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб на северо-западе Сирии. 10 февраля 2020
Турция нанесла удар по позициям сирийских войск в Идлибе
Сторонники оппозиции с оружием на площади Независимости в Киеве
СМИ опубликовали список пострадавших во время "евромайдана" силовиков
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генсек ООН приедет в Москву 9 мая
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя рассказал о проблеме с невыдачей американских виз дипломатам
Дмитрий Песков
США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о сближении российских спутников с американским
Лента новостейМолния