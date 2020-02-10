Посол Италии высказался о решении палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Италия видит решение палестино-израильского конфликта в создании двух государств для двух народов, заявил посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
"Ближневосточный мирный процесс слишком долго простаивал, практически был всеми заброшен, так что, конечно, хорошо, что такие державы как США вспоминают о нем и пытаются его возродить. Но успех любого предложения требует, чтобы его приняли все стороны. Если не усадить все стороны за один стол переговоров, то никакого решения не добиться. Для нас решение - это два государства для двух народов", - сказал Терраччано в интервью телеканалу "Россия 24".