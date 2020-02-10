В расширение аэропорта Мальты вложат 100 миллионов евро

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Руководство Международного аэропорта Мальты приняло решение о расширении площади терминала, сообщает управление по туризму страны.

По итогам предстоящего строительства, в которое инвестируют 100 миллионов евро, площадь увеличится в два раза — до 31 200 квадратных метров. По оценкам генерального директора Международного аэропорта Мальты, Алана Борга, пассажиропоток к концу 2020 года вырастет на два-три процента и составит 7,5 миллионов человек.

Стратегия развития воздушной гавани направлена, прежде всего, на улучшение качества и скорости обслуживания туристов, в том числе в зале регистрации, зоне досмотра и у выходов на посадку.