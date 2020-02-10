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Туризм
2020-02-10T13:26+0300
https://ria.ru/20200210/1564496387.html
В расширение аэропорта Мальты вложат 100 миллионов евро
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РИА Новости

В расширение аэропорта Мальты вложат 100 миллионов евро

13:26 10.02.2020
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкСтолица Мальты Валетта
Столица Мальты Валетта
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Руководство Международного аэропорта Мальты приняло решение о расширении площади терминала, сообщает управление по туризму страны.
По итогам предстоящего строительства, в которое инвестируют 100 миллионов евро, площадь увеличится в два раза — до 31 200 квадратных метров. По оценкам генерального директора Международного аэропорта Мальты, Алана Борга, пассажиропоток к концу 2020 года вырастет на два-три процента и составит 7,5 миллионов человек.
Стратегия развития воздушной гавани направлена, прежде всего, на улучшение качества и скорости обслуживания туристов, в том числе в зале регистрации, зоне досмотра и у выходов на посадку.
В Международный аэропорт Мальты (единственный на территории архипелага) прилетают как регулярные рейсы авиакомпаний, так и чартеры. В 2019 году хаб вошел в пятерку лучших аэропортов с наивысшими показателями по версии Международного Совета Аэропортов.
Порт Валетта, Мальта
17 июля 2019, 22:22Туризм
Мальта хочет увеличить число авиарейсов из России
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