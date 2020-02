Биография Рене Зеллвегер

Американская актриса Рене Кэтлин Зеллвегер (Renee Kathleen Zellweger) родилась 25 апреля 1969 года в городе Кэти (штат Техас, США).

В школе занималась гимнастикой, легкой атлетикой и баскетболом, возглавляла группу поддержки школьной футбольной команды, успешно играла в нескольких постановках школьного театра.

В 1991 году окончила Техасский университет в Остине (The University of Texas at Austin), где изучала журналистику.

Посещала театральную студию. Параллельно с учебой работала официанткой.

После получения диплома переехала в Лос-Анджелес, где получила первую эпизодическую роль в одной из серий шоу "Женаты и с детьми" (Married with Children, 1987-1997).

После этого снялась в фильмах "Вкус к убийству" (Ataste forKilling 1992), "Мой мальчик вернулся" (My Boyfriend's Back, 1993), "Под кайфом в смятении" (Dazed and Confused, 1993), "Убийство в Хартлэнде" (Murder in the Heartland, 1993), "8 секунд" (8 Seconds, 1994).

В 1994 году сыграла главные роли в фильмах "Возвращение техасской резни бензопилой" (Return of the Texas Chainsaw Massacre), "Любовь и кольт 45 калибра" (Love and a .45), "Шейк, Рэттл и Рок!" (Shake, Rattle and Rock!).

Ролью, после которой Рене Зеллвегер была замечена критиками и широкой публикой, стала роль Дороти Бойд в популярном кинофильме "Джерри Магуайер" (Jerry Maguire, 1996).

Всемирную известность актрисе принесла роль Бриджит Джонс в фильме "Дневник Бриджит Джонс" (Bridget Jones's Diary, 2001).

В 2000-х годах Зеллвегер сыграла главные роли в фильмах "Белый олеандр" (White Oleander, 2002), "Чикаго" (Chicago, 2002), "К черту любовь!" (Down with love, 2003), "Дневник Бриджит Джонс: Грани разумного" (Bridget Jones: The Edge of Reason, 2004), "Мисс Поттер" (Miss Potter, 2006), "Замерзшая из Майами" (New in town, 2008) и др.

В 2016 году снялась в фильмах "Бриджит Джонс-3" (Bridget Jones's Baby), "Такой же не такой, как я" (Same Kind of Different as Me), "Только правда" (The Whole Truth).

В 2019 году актриса сыграла главную роль Джуди Гарландр в фильме "Джуди" (Judy) и была награждена премией Гильдии киноактеров, а также премиями BAFTA, "Золотой глобус" и " Оскар " в категории " Лучшая женская роль ".

Рене Зеллвегер также принимала участие в озвучивании персонажей мультфильмов "Царь горы" (King of the Hill, 1997-2010), "Подводная братва" (Shark Tale, 2004), "Подводная братва: На рыбалку" (Shark Tale: Gettin' Fishy with It, 2004), "Би Муви: Медовый заговор" (Bee Movie, 2007) и "Монстры против пришельцев" (Monsters vs. Aliens, 2009).

Участвовала в съемках документальных фильмов: "Биография" (Biography, 1987-2013), " HBO: Первый взгляд" (HBO First Look, 1992-2019), "Шоу Рози О'Доннелл" (The Rosie O'Donnell Show, 1996-2002), "На куски: Рассвет и закат слэшеров" (Going to Pieces: The Rise and Fall of the Slasher Film, 2006).

Актриса является композитором музыки к фильмам "Чикаго" (2002) и "К черту любовь" (2003), продюсером фильма "Мисс Поттер" (2006).

Рене Зеллвегер имеет множество наград, среди которых премия BAFTA (2004, 2020), премия Гильдии киноактеров (2003, 2004, 2020), премия "Золотой глобус" (2001, 2003, 2004, 2007, 2020), "Оскар" (2004, 2020). 24 мая 2005 года на Аллее Славы в Голливуде появилась персональная "звезда" Рене Зеллвегер.