Хабаровский край объяснил неосвоенные 1,3 миллиарда рублей субсидии

ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Хабаровский край в 2019 году из-за наводнения не смог освоить 1,3 миллиарда рублей "единой субсидии" на социальное развитие центров экономического роста, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Юрий Трутнев запретил властям регионов Дальнего Востока подавать повторную заявку на "единую субсидию", если они не освоили деньги в прошлом году. "Единая субсидия" - это средства из федерального бюджета, которые направлены на социальное развитие центров экономического роста. По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, не использованными остались 2,65 миллиарда рублей, из них 1,3 миллиарда - в Хабаровском крае.

Как пояснили в правительстве края, деньги выделялись в основном на строительство объектов в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. В прошлом году город пострадал от последствий мощного наводнения и ливней. Уровень Амура здесь достиг 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров и неблагоприятной в 450 сантиметров.

"Ключевая проблема, с которой столкнулся регион – чрезвычайная ситуация в связи с обильными дождями и наводнением с июля по середину октября 2019 года. Так, еще 10 октября в Комсомольске-на-Амуре уровень воды составлял 5,48 метра. Фактически все оставшиеся восемь объектов плана испытали давление воды. Все подтверждающие документы от МЧС России, от Гидрометцентра по каждому объекту представлены в адрес Минвостокразвития России", - рассказала Томченко.

По ее словам, во время наводнения в Комсомольске-на-Амуре снималась техника со строительства онкологического центра, регионального центра спорта и возведения дорог, ее направляли на отсыпку дамб для защиты жилых кварталов. Был установлен запрет на отгрузку грунта для целей, не связанных с возведением дамб.

"В настоящее время совместно с Минвостокразвития прорабатывается вопрос возврата средств и снятия мер ответственности с края в связи со сложившейся ситуацией по ЧС", - отметила собеседница агентства.