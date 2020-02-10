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2020-02-10T10:09+0300
https://ria.ru/20200210/1564475653.html
Хабаровский край объяснил неосвоенные 1,3 миллиарда рублей субсидии
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РИА Новости

Хабаровский край объяснил неосвоенные 1,3 миллиарда рублей субсидии

10:09 10.02.2020
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© Фото : ГУ МЧС по Приморскому краюНаводнение в Хабаровском крае
Наводнение в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС по Приморскому краю
Наводнение в Хабаровском крае. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Хабаровский край в 2019 году из-за наводнения не смог освоить 1,3 миллиарда рублей "единой субсидии" на социальное развитие центров экономического роста, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Юрий Трутнев запретил властям регионов Дальнего Востока подавать повторную заявку на "единую субсидию", если они не освоили деньги в прошлом году. "Единая субсидия" - это средства из федерального бюджета, которые направлены на социальное развитие центров экономического роста. По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, не использованными остались 2,65 миллиарда рублей, из них 1,3 миллиарда - в Хабаровском крае.
Как пояснили в правительстве края, деньги выделялись в основном на строительство объектов в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. В прошлом году город пострадал от последствий мощного наводнения и ливней. Уровень Амура здесь достиг 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров и неблагоприятной в 450 сантиметров.
"Ключевая проблема, с которой столкнулся регион – чрезвычайная ситуация в связи с обильными дождями и наводнением с июля по середину октября 2019 года. Так, еще 10 октября в Комсомольске-на-Амуре уровень воды составлял 5,48 метра. Фактически все оставшиеся восемь объектов плана испытали давление воды. Все подтверждающие документы от МЧС России, от Гидрометцентра по каждому объекту представлены в адрес Минвостокразвития России", - рассказала Томченко.
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По ее словам, во время наводнения в Комсомольске-на-Амуре снималась техника со строительства онкологического центра, регионального центра спорта и возведения дорог, ее направляли на отсыпку дамб для защиты жилых кварталов. Был установлен запрет на отгрузку грунта для целей, не связанных с возведением дамб.
"В настоящее время совместно с Минвостокразвития прорабатывается вопрос возврата средств и снятия мер ответственности с края в связи со сложившейся ситуацией по ЧС", - отметила собеседница агентства.
В Хабаровском крае в августе и сентябре прошлого года из-за дождей произошел паводок, был объявлен режим ЧС. Из-за наводнения в крае пострадали более 900 жилых помещений, свыше 400 из них признаны утраченными. Самая сложная обстановка отмечалась в Комсомольске-на-Амуре, где территории подтапливало не только Амуром, но и грунтовыми водами.
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Хабаровский крайЭкономика
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