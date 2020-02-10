Врачи рассказали о состоянии эвакуированных из Китая в Тюмень

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Состояние эвакуированных из КНР в санаторий под Тюменью граждан оценивается как удовлетворительное, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Два самолета ВКС РФ в среду, 5 февраля, доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека - 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили.
"Выходные прошли благополучно, состояние всех эвакуированных оценивается как удовлетворительное. Быт уже вошел в стабильное русло, и появилась возможность даже отметить праздники: в воскресенье, 9 февраля, у одной нашей гостьи и одной сотрудницы были дни рождения, с которыми их поздравили", - приводятся слова Куликовой в сообщении оперативного штаба региона по профилактике коронавируса.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.