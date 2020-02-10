Врачи рассказали о состоянии эвакуированных из Китая в Тюмень

Два самолета ВКС РФ в среду, 5 февраля, доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека - 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили.

"Выходные прошли благополучно, состояние всех эвакуированных оценивается как удовлетворительное. Быт уже вошел в стабильное русло, и появилась возможность даже отметить праздники: в воскресенье, 9 февраля, у одной нашей гостьи и одной сотрудницы были дни рождения, с которыми их поздравили", - приводятся слова Куликовой в сообщении оперативного штаба региона по профилактике коронавируса.