В Камбодже выздоровел единственный заразившийся коронавирусом

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Единственный человек, который заразился новым Единственный человек, который заразился новым коронавирусом Камбодже , полностью выздоровел и позднее в понедельник выйдет из больницы, сообщает газета Phnom Penh Post со ссылкой на минздрав.

Шестидесятилетний гражданин КНР Цзя Цзяньхуа, у которого две недели назад медики диагностировали заражение новым коронавирусом, скоро выйдет из больничного изолятора. По словам представителя минздрава, он полностью выздоровел после двухнедельного карантина в больнице. Вместе с ним были и его родственники, которых держали в карантине в качестве меры предосторожности, их также выпишут в понедельник. Наличие коронавируса у них не подтвердилось, равно как и у тех, кто летел вместе с зараженным в одном самолете из китайского города Ухань в камбоджийский Сиануквиль.

"Пациент, перенесший заболевание органов дыхательной системы, вызванное коронавирусом, полностью выздоровел. Ему будет позволено покинуть больницу в понедельник, 10 января", - цитирует газета слова представителя камбоджийского минздрава Ли Сованна (Ly Sovann).

В Камбодже работают более 2 тысяч сотрудников по реагированию на ЧС и врачей, которые продолжат "изучать любые подозрительные случаи в стране", добавил Сованн. Врачи продолжают следить за пассажирами на границах с Таиландом, Вьетнам и Лаосом, а также в международных аэропортах. Медики камбоджийского института Пастера ездят по стране, чтобы проверять людей на предмет заражения.

"Новых случаев заражения не было обнаружено. Но распространение заболеваний продолжается в Китае, поэтому мы должны быть начеку", - уточнил представитель ведомства.