Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T08:26+0300
https://ria.ru/20200210/1564472314.html
В ЛНР вторые сутки не фиксировали обстрелов со стороны силовиков
https://cdn23.img.ria.ru/images/156254/39/1562543914_0:172:3068:1898_1036x0_80_0_0_fe9f5b46491ab9cefe2c993a7f61813e.jpg
РИА Новости

В ЛНР вторые сутки не фиксировали обстрелов со стороны силовиков

08:26 10.02.2020
527
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в понедельник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 8 февраля украинские силовики не нарушали режим тишины.
Украинский военный
9 февраля, 09:59
Силовики три раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
"За 9 февраля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Снегопад в ДНР
7 февраля, 16:39
В ДНР заявили о гибели двух человек из-за боевых действий
400100
Обсудить 1
СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие Народной милиции ДНР
В ДНР опасаются провокаций со стороны силовиков перед переговорами
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Лавров объяснил, из-за кого Киев отказался от полного развода сил
Украинский военный
В ДНР заявили о 50 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В Киеве надеются договориться об обмене пленными в феврале-марте
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР прокомментировала призывы Киева закрыть представительства в Италии
Разведение сил в Донбассе
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили о попытке Украины дестабилизировать ситуацию в Донбассе
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Дагестане пять человек отравились угарным газом
Следы ракет в небе на севере Израиля
Из сектора Газа в сторону Израиля запустили снаряд
Статуя Фемиды
В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от "коронавируса"
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава ЛНР обвинил Зеленского в гибели ополченцев
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров оценил заявления Киева об альтернативах Минским соглашениям
Военный конвой США в Сирии
СМИ: в Ираке подорвалась колонна, перевозившая груз для войск США
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция ускорила отправку военной техники в Идлиб, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о "преследовании" американского спутника российским
01:28В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала
01:20Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
Лента новостейМолния