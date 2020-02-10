В столице Тувы продлили карантин из-за гриппа и ОРВИ

Ранее сообщалось, что карантин в Кызыле введен с 3 по 9 февраля из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Было введено ограничение на посещение детсадов, школ, домов культуры и клубов, кружков и секций. Образовательным учреждениям рекомендовано усилить выявление заболеваемости, ввести масочный режим, соблюдать меры гигиены, ввести ежедневный медосмотр.

По данным управления Роспотребнадзора республики, за неделю в Туве эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 3,1 раза, в том числе среди детей 0-2 лет – на 86,2%, детей с 3-6 лет – на 163,5%, детей с 7-17 лет – в 2,9 раза, старше 15 лет и взрослые – в 2,9 раза.