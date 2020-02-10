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В столице Тувы продлили карантин из-за гриппа и ОРВИ
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РИА Новости

В столице Тувы продлили карантин из-за гриппа и ОРВИ

08:21 10.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Медсестра
 Медсестра
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медсестра. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 фев - РИА Новости. Карантин в столице Тувы Кызыле продлен из-за гриппа и ОРВИ еще на неделю, сообщается на сайте администрации города.
Ранее сообщалось, что карантин в Кызыле введен с 3 по 9 февраля из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Было введено ограничение на посещение детсадов, школ, домов культуры и клубов, кружков и секций. Образовательным учреждениям рекомендовано усилить выявление заболеваемости, ввести масочный режим, соблюдать меры гигиены, ввести ежедневный медосмотр.
Скорая помощь
4 февраля, 14:12
Роспотребнадзор заявил об эпидемии гриппа и ОРВИ в Челябинской области
"Карантин в Кызыле продлен на семь дней", - говорится в сообщении.
По данным управления Роспотребнадзора республики, за неделю в Туве эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 3,1 раза, в том числе среди детей 0-2 лет – на 86,2%, детей с 3-6 лет – на 163,5%, детей с 7-17 лет – в 2,9 раза, старше 15 лет и взрослые – в 2,9 раза.
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КызылТуваОбщество
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