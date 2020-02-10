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Суд Боливии выявил проблемы в заявках на выборы Моралеса и Арсе
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РИА Новости

Суд Боливии выявил проблемы в заявках на выборы Моралеса и Арсе

08:16 10.02.2020
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© AP Photo / Juan KaritaЭво Моралес
Эво Моралес
© AP Photo / Juan Karita
Эво Моралес. Архивное фото
МЕХИКО, 10 фев - РИА Новости. Высший избирательный суд Боливии (TSE) опубликовал списки кандидатов на всеобщих выборах 3 мая, заявки которых не соответствуют формальным требованиям и должны быть дополнены в течение 48 часов, среди них - кандидат в президенты от Движения к социализму MAS Луис Арсе и экс-президент Боливии Эво Моралес.
"TSE в установленный срок рассмотрел кандидатуры на всеобщие выборы 2020, анализ заявок от партий опубликован на сайте суда", - говорится в сообщении избирательного органа в Twitter. Согласно документам суда, формальным требованиям для регистрации кандидатами среди прочих не соответствуют экс-министр экономики Луис Арсе, баллотирующийся на пост президента страны от MAS, а также лидер движения, экс-президент Эво Моралес, который намерен стать сенатором от региона Кочабамба.
Для кандидатуры Арсе не выполнено требование №9 из официального перечня, которое включает четыре пункта - заключение о конституциональном соответствии, военный билет, знание двух официальных языков и постоянное проживание на территории страны. В случае с Моралесом помимо этого пункта также не предоставлены оригинал свидетельства о рождении и биометрическое удостоверение личности.
Чтобы принять участие в выборах, всем кандидатам из списка до среды, 12 февраля, необходимо устранить нарушения и представить нужные документы. Ранее Эво Моралес заявлял в Twitter о краже документов, связывая это с предстоящим процессом регистрации в качестве кандидата. По его словам, у него украли военный билет. Он отмечал, что предоставлял все документы шесть раз с 1997 по 2019 годы и допускался к выборам без замечаний.
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Кандидата в вице-президенты от партии Моралеса хотят снять с выборов
Кандидат от движения Моралеса на пост вице-президента Давид Чокеуанка накануне заявил РИА Новости, что политические оппоненты пытаются оспорить легитимность его выдвижения, однако в документах суда о заявках, не соответствующих требованиям, его фамилия не значится.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего Движения к социализму. Дату всеобщих выборов 3 мая назначил Высший избирательный суд Боливии.
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Луис АрсеЖанин АньесЭво МоралесАргентинаБоливияВ мире
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