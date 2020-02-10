Суд Боливии выявил проблемы в заявках на выборы Моралеса и Арсе

МЕХИКО, 10 фев - РИА Новости. Высший избирательный суд Боливии (TSE) опубликовал списки кандидатов на всеобщих выборах 3 мая, заявки которых не соответствуют формальным требованиям и должны быть дополнены в течение 48 часов, среди них - кандидат в президенты от Движения к социализму MAS Высший избирательный суд Боливии (TSE) опубликовал списки кандидатов на всеобщих выборах 3 мая, заявки которых не соответствуют формальным требованиям и должны быть дополнены в течение 48 часов, среди них - кандидат в президенты от Движения к социализму MAS Луис Арсе и экс-президент Боливии Эво Моралес

"TSE в установленный срок рассмотрел кандидатуры на всеобщие выборы 2020, анализ заявок от партий опубликован на сайте суда", - говорится в сообщении избирательного органа в Twitter. Согласно документам суда, формальным требованиям для регистрации кандидатами среди прочих не соответствуют экс-министр экономики Луис Арсе, баллотирующийся на пост президента страны от MAS, а также лидер движения, экс-президент Эво Моралес, который намерен стать сенатором от региона Кочабамба.

El TSE, conforme establece el plazo del Calendario Electoral, realizó la revisión de las candidaturas paras las #EleccionesGenerales2020. Puedes ver las observaciones a los partidos en https://t.co/6Ox30ROceZ. — TSE Bolivia (@TSEBolivia) February 10, 2020

Для кандидатуры Арсе не выполнено требование №9 из официального перечня, которое включает четыре пункта - заключение о конституциональном соответствии, военный билет, знание двух официальных языков и постоянное проживание на территории страны. В случае с Моралесом помимо этого пункта также не предоставлены оригинал свидетельства о рождении и биометрическое удостоверение личности.

Чтобы принять участие в выборах, всем кандидатам из списка до среды, 12 февраля, необходимо устранить нарушения и представить нужные документы. Ранее Эво Моралес заявлял в Twitter о краже документов, связывая это с предстоящим процессом регистрации в качестве кандидата. По его словам, у него украли военный билет. Он отмечал, что предоставлял все документы шесть раз с 1997 по 2019 годы и допускался к выборам без замечаний.

Кандидат от движения Моралеса на пост вице-президента Давид Чокеуанка накануне заявил РИА Новости, что политические оппоненты пытаются оспорить легитимность его выдвижения, однако в документах суда о заявках, не соответствующих требованиям, его фамилия не значится.