Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T07:35+0300
https://ria.ru/20200210/1564471436.html
Упавшая в цирке во Владивостоке гимнастка вышла из комы
https://cdn23.img.ria.ru/images/154776/30/1547763080_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_0638d14ed662732b5376870dbcc32c38.jpg
РИА Новости

Упавшая в цирке во Владивостоке гимнастка вышла из комы

07:35 10.02.2020
1626
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. Гимнастка, в декабре упавшая с высоты во время исполнения номера во владивостокском цирке, вышла из комы, сообщает ее цирковой коллектив "Конфетти".
В конце декабря во время исполнения номера девушка сорвалась с троса и упала на арену. В цирке сообщили, что гимнастка достаточно опытная, причиной инцидента мог стать человеческий фактор - она не зацепилась за страховочную петлю во время номера. Гимнастку прооперировали, она находилась в коме в стабильно тяжелом состоянии.
"Наша девочка наконец-то вышла из комы!.. На сегодняшний день она все ещё в реанимации, но дышит уже сама, хотя всё ещё очень слаба. Сознание потихоньку возвращается, уже узнает и реагирует на родных, но говорить пока ещё не может. Делают массажи, ЛФК, дабы привести в тонус все мышцы, процесс выхода из комы идёт своим чередом, врачи говорят, что динамика положительная есть, и торопиться не стоит", - говорится в сообщении "Конфетти" в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Друзья, у нас для вас радостные вести : наша девочка наконец-то вышла из комы!!! Врачи сделали всё возможное и невозможное, СПАСИБО ИМ ЗА ЭТО ОГРОМНОЕ!!!! На сегодняшний день она все ещё в реанимации, но дышит уже сама, хотя всё ещё очень слаба. Сознание потихоньку возвращается, уже узнает и реагирует на родных, но говорить пока ещё не может. Делают массажи, ЛФК, дабы привести в тонус все мышцы, процесс выхода из комы идёт своим чередом, врачи говорят, что динамика положительная есть, и торопиться не стоит, будем им верить!!! А теперь я хочу поблагодарить ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ, которые откликнулись на нашу публикацию!!!! Друзья, если честно, мы не ожидали ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА звонков, такого отклика на нашу беду!!!!! ОГРОМНОЕ ВАМ ВСЕМ СПАСИБО И НИЗКИЙ ПОКЛОН!!!! Я думаю, что именно ваша положительная энергия, ваш мысленный посыл сотворили ЧУДО и наша девочка сумела вырваться из цепких лап бессознательного состояния и сделать первый, но самый главный шаг к выздоровлению!!!!Конечно, впереди ещё много работы, и мы будем рядом, будем помогать, но ваше участие в этом процессе просто БЕСЦЕННО!!! Всем, кто интересуется судьбой сына Лены, хочу сказать, что с ним все хорошо, сейчас он полностью на попечении сестры Виктории, которой сейчас приходится очень непросто, но она старается, чтобы его жизнь оставалась привычной - водит его в школу, на хоккей, к психологу, при этом естественно, каждый день навещая сестру, дай бог ей сил!!! Кстати, у Тимура (сына Лены) 17 февраля будет день рождения, ему исполнится 8 лет, и это его первый день рождения, на котором не будет рядом мамы. Ещё раз СПАСИБО!!!! всем знакомым и незнакомым, всем, кто поддержал нас в самый трудный момент и финансово, и советом, и просто доброй мысленной энергией!!! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!!!!

Публикация от Цирковой коллектив "Конфетти" (@konfetti_circus)

Коллеги артистки благодарят врачей за помощь девушке.
Как рассказала РИА Новости представитель второй владивостокской клинической больницы Жанна Бориско, "состояние у пациентки тяжелое, она остается в реанимации".
Владивосток
17 января, 06:31
Во Владивостоке проверка не нашла нарушений у цирка, где произошло ЧП
1600001
Обсудить 0
ВладивостокПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья
Лавров рассказал о своих лучших командировках
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде столкнулись два скоростных катера с туристами
Знак радиоактивности
МЧС опровергло сообщения о скачке радиации в Москве
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Город Находка в Приморском крае
Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из Находки
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган поздравил Алиева с победой на парламентских выборах
Певица MакSим (Марина Абросимова)
Директор МакSим допустила уход певицы со сцены навсегда
Момент столкновения двух катеров в Таиланде
Опубликовано видео момента столкновения катеров в Таиланде
МБР тяжёлого класса Сармат
Лавров рассказал, какие типы оружия Москва готова включить в новый СНВ
Банкомат
"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси
И снова "сговор с Москвой". Зачем Госдеп вызвал Грузию на ковер
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Александр Друзь на бизнес-форуме Амоконф
Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийские военные освободили от террористов 600 квадратных километров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о "преследовании" американского спутника российским
01:28В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала
01:20Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
Лента новостейМолния