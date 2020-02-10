Упавшая в цирке во Владивостоке гимнастка вышла из комы

В конце декабря во время исполнения номера девушка сорвалась с троса и упала на арену. В цирке сообщили, что гимнастка достаточно опытная, причиной инцидента мог стать человеческий фактор - она не зацепилась за страховочную петлю во время номера. Гимнастку прооперировали, она находилась в коме в стабильно тяжелом состоянии.