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Друзья, у нас для вас радостные вести : наша девочка наконец-то вышла из комы!!! Врачи сделали всё возможное и невозможное, СПАСИБО ИМ ЗА ЭТО ОГРОМНОЕ!!!! На сегодняшний день она все ещё в реанимации, но дышит уже сама, хотя всё ещё очень слаба. Сознание потихоньку возвращается, уже узнает и реагирует на родных, но говорить пока ещё не может. Делают массажи, ЛФК, дабы привести в тонус все мышцы, процесс выхода из комы идёт своим чередом, врачи говорят, что динамика положительная есть, и торопиться не стоит, будем им верить!!! А теперь я хочу поблагодарить ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ, которые откликнулись на нашу публикацию!!!! Друзья, если честно, мы не ожидали ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА звонков, такого отклика на нашу беду!!!!! ОГРОМНОЕ ВАМ ВСЕМ СПАСИБО И НИЗКИЙ ПОКЛОН!!!! Я думаю, что именно ваша положительная энергия, ваш мысленный посыл сотворили ЧУДО и наша девочка сумела вырваться из цепких лап бессознательного состояния и сделать первый, но самый главный шаг к выздоровлению!!!!Конечно, впереди ещё много работы, и мы будем рядом, будем помогать, но ваше участие в этом процессе просто БЕСЦЕННО!!! Всем, кто интересуется судьбой сына Лены, хочу сказать, что с ним все хорошо, сейчас он полностью на попечении сестры Виктории, которой сейчас приходится очень непросто, но она старается, чтобы его жизнь оставалась привычной - водит его в школу, на хоккей, к психологу, при этом естественно, каждый день навещая сестру, дай бог ей сил!!! Кстати, у Тимура (сына Лены) 17 февраля будет день рождения, ему исполнится 8 лет, и это его первый день рождения, на котором не будет рядом мамы. Ещё раз СПАСИБО!!!! всем знакомым и незнакомым, всем, кто поддержал нас в самый трудный момент и финансово, и советом, и просто доброй мысленной энергией!!! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!!!!
Упавшая в цирке во Владивостоке гимнастка вышла из комы
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. Гимнастка, в декабре упавшая с высоты во время исполнения номера во владивостокском цирке, вышла из комы, сообщает ее цирковой коллектив "Конфетти".
В конце декабря во время исполнения номера девушка сорвалась с троса и упала на арену. В цирке сообщили, что гимнастка достаточно опытная, причиной инцидента мог стать человеческий фактор - она не зацепилась за страховочную петлю во время номера. Гимнастку прооперировали, она находилась в коме в стабильно тяжелом состоянии.
"Наша девочка наконец-то вышла из комы!.. На сегодняшний день она все ещё в реанимации, но дышит уже сама, хотя всё ещё очень слаба. Сознание потихоньку возвращается, уже узнает и реагирует на родных, но говорить пока ещё не может. Делают массажи, ЛФК, дабы привести в тонус все мышцы, процесс выхода из комы идёт своим чередом, врачи говорят, что динамика положительная есть, и торопиться не стоит", - говорится в сообщении "Конфетти" в Instagram.
Коллеги артистки благодарят врачей за помощь девушке.
Как рассказала РИА Новости представитель второй владивостокской клинической больницы Жанна Бориско, "состояние у пациентки тяжелое, она остается в реанимации".