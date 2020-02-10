Посол рассказал о перспективах сельхозсотрудничества с Китаем

"Мы сделали довольно серьезный рывок в 2018 году, удержались и даже нарастили товарооборот в 2019 году, он у нас вышел за 110 миллиардов долларов. Как будет в этом году, я пока не знаю, но надеемся, что мы все-таки сможем выйти на достойные цифры, имея в виду, что к 2024 году наши руководители ориентируются на выход на уровень 200 миллиардов долларов", - напомнил посол.