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Посол рассказал о перспективах сельхозсотрудничества с Китаем
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РИА Новости

Посол рассказал о перспективах сельхозсотрудничества с Китаем

07:32 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПосол РФ в Китае Андрей Денисов
Посол РФ в Китае Андрей Денисов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Посол РФ в Китае Андрей Денисов. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Россия надеется на сохранение положительной динамики в торговле с Китаем, но из-за коронавируса вызывает тревогу развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, рассказал в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломата российский посол в Китае Андрей Денисов.
"Когда такое бедствие, наверное, ущерб и какое-то негативное влияние на экономику неизбежно, но надеемся, что оно не будет критическим", - сказал Денисов.
"Мы сделали довольно серьезный рывок в 2018 году, удержались и даже нарастили товарооборот в 2019 году, он у нас вышел за 110 миллиардов долларов. Как будет в этом году, я пока не знаю, но надеемся, что мы все-таки сможем выйти на достойные цифры, имея в виду, что к 2024 году наши руководители ориентируются на выход на уровень 200 миллиардов долларов", - напомнил посол.
По его словам, "в этом году к товарам, поставляемым из России в Китай, добавится и трубопроводный природный газ... в декабре наши руководители запустили продолжение газопровода "Сила Сибири" на китайскую территорию, так что определенное количество газа в этом году мы уже перекачаем, это, конечно, пойдет в общую копилку".
"Несколько меня тревожит, конечно, в этой ситуации развитие сотрудничества в области сельского хозяйства, потому что в последние годы эта область демонстрировала очень хорошие темпы роста, а, самое главное, обозначились перспективы широкого инвестиционного сотрудничества в этой области, не просто экспорт и импорт, а создание соответствующих производств продовольственных товаров. Но опять-таки надеюсь, что нам удастся выправить ситуацию и сотрудничество пойдет и дальше. Так что будем работать", - отметил дипломат.
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