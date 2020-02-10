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В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
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РИА Новости

В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта

06:42 10.02.2020
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© Фото : Sea LaunchПлатформа для запуска ракет в рамках программы "Морской старт" в Тихом океане
Платформа для запуска ракет в рамках программы Морской старт в Тихом океане
© Фото : Sea Launch
Платформа для запуска ракет в рамках программы "Морской старт" в Тихом океане. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в Приморье ожидает прибытие плавучей платформы "Морской старт" из США в начале марта, сообщил РИА Новости гендиректор СРЗ Андрей Якимчук.
В декабре 2019 года группа S7 сообщила, что госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию. По данным группы, новым портом приписки плавучей платформы станет поселок Славянка южнее Владивостока. Отмечалось также, что переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт планируется в 2020 году. Славянка находится в 80 километрах от границы с КНДР. Якимчук сообщал РИА Новости, что подписан договор на стоянку и ремонт. Стоянка - до тех пор, пока компания не найдет себе базовый порт или не построит его, договор подписан на год. Источник сообщал, что перевод пусковой платформы Odyssey и командного судна предварительно планируется на февраль-март 2020 года.
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"(Ожидаем) в начале марта", - сказал Якимчук. Он отметил, что конкретная дата прибытия пока неизвестна, все будет зависеть от условий на море.
"Когда будет на траверзе Владивостока, будут понятны конкретные сроки", - добавил собеседник.
В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.
В рамках покупки группе компаний S7 перешел весь имущественный комплекс проекта "Морской старт": судно Sea Launch Commander (с которого осуществляется управление пуском), собственно морской космодром - платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.
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S7 GroupSea Launch AGМорской старт (космодром)ВладивостокПриморский крайЭкономика
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