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В Пскове вынесут приговор бывшему вице-губернатору Кузнецову
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РИА Новости

В Пскове вынесут приговор бывшему вице-губернатору Кузнецову

06:08 10.02.2020
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© Фото : Портал государственных органов Псковской областиБывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов
Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов
© Фото : Портал государственных органов Псковской области
Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Псковский городской суд в понедельник объявит приговор бывшему заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, говорится в карточке дела.
"Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора 3 февраля. Следующее заседание назначено на 10 февраля", - следует из электронной картотеки дела на сайте городского суда.
Ранее сообщалось, что заместитель губернатора по вопросам ЖКХ Кузнецов в декабре 2018 года был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) от исполнительного директора ООО "ВестСтрой" Евгения Очнева.
По версии следствия, Кузнецов, используя свое служебное положение, получил взятку от исполнительного директора строительной организации в виде скидки на сумму 1,35 миллиона рублей на приобретенный его супругой дом в Пскове. Взамен на полученную скидку, Кузнецов посодействовал в выигрыше организацией аукциона на заключение государственного контракта в размере более 40 миллионов рублей.
Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков
8 декабря 2019, 10:17
В Тамбове погиб вице-губернатор, находившийся под домашним арестом
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Александр КузнецовПсковская областьПсковПроисшествия
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