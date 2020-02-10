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Посол России назвал национальным интересом урегулирование в Корее
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РИА Новости

Посол России назвал национальным интересом урегулирование в Корее

05:45 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ЕфимовПосол России в КНР Андрей Денисов
Посол России в КНР Андрей Денисов
© РИА Новости / Алексей Ефимов
Посол России в КНР Андрей Денисов. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Урегулирование ситуации на Корейском полуострове для России не шахматная партия, а национальный интерес, в том числе в силу географических причин, заявил в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломата российский посол в Китае Андрей Денисов.
"Россия здесь (в поиске путей по денуклеаризации Корейского полуострова) в известной мере содействует этому процессу, и содействует достаточно эффективно, и для нас это не шахматная партия, это глубокий национальный интерес, потому что мы в конце концов граничим с той зоной, вокруг которой и идут переговоры", - заявил Денисов.
Он подчеркнул, что "на данном этапе нам нельзя снижать своих усилий по содействию этому процессу через различные рычаги, через предложения каких-то путей в рамках ООН, Совбеза, на двух-, трехсторонней основе".
Вместе с тем Денисов отметил, что "корейская тема, может быть, одна из немногих, где у нас сохраняется достаточно рабочее взаимодействие с теми же американскими партнерами, я уже не говорю о наших китайских коллегах". "Поэтому я думаю, что этот процесс будет активно продолжен при участии нас, китайцев", - сказал он.
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"А свои предложения, мы, кстати говоря, уже сделали сторонам, разработав и предложив им возможные варианты в виде дорожной карты продвижения в сторону снижения напряженности, так что эта проблема продолжает оставаться на плаву, мы продолжаем вместе с китайцами активно участвовать в поиске выхожу из создавшейся ситуации, но, конечно, главную роль должны играть протагонисты", - добавил дипломат.
При этом шестисторонний процесс переговоров по Корее "как таковой в общем не работает, в данный момент он приостановлен, но контакты в рамках ключевых участников этого бывшего шестистороннего процесса, прежде всего это США, Россия, Китай, они продолжаются", сказал Денисов.
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По его словам, в любом случае это вопрос очень серьезный, на него нужно отвечать с учетом всех факторов.
"Но мне кажется, что все-таки главными участниками являются именно, как принято говорить, протагонисты, в данном случае американская и северокорейская стороны. Конечно, они прежде всего должны искать возможности не потерять то, что уже наработано, и по возможности двинуть процесс поиска путей для денуклеаризации дальше", - сказал дипломат.
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Корейский полуостровАндрей ДенисовЮжная КореяКитайКНДРООНРоссияВ мире
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