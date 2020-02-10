Закон о Госсовете могут принять в формате ФКЗ, рассказал Крашенинников

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Закон о Закон о Государственном совете может быть принять в формате федерального конституционного закона, рассказал сопредседатель рабочей группы по внесению поправок, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия").

"Что касается Госсовета, по нему будет отдельный закон. Мы сейчас обсуждаем, нужен ли федеральный закон или федеральный конституционный закон. Но должен быть именно закон, а не указ", — пояснил Крашенинников "Коммерсанту"

Федеральный конституционный закон отличается тем, что изменить его можно только по усложненной процедуре — для этого парламентариям требуется не простое, а квалифицированное (две трети голосов) большинство.

При этом сам Крашенинников полагает, что достаточного обычного закона.

"Я, честно говоря, не уверен, что ФКЗ нужен и по Совбезу, и по Госсовету. Достаточно и федерального закона. У нас для правительства есть ФКЗ. Если мы и для Госсовета примем федеральный конституционный закон, то скажут, что мы его поставили вровень с правительством, и конспирология будет полыхать по полной. Для регулирования их деятельности федерального закона достаточно", — сказал он.

"Многослойное голосование"

Также Крашенников рассказал, что Госдума будет принимать поправки в конституцию не применявшимся ранее "многослойным голосованием".

"Мы многое делаем в первый раз. Например, в первый раз проведем такое многослойное голосование в Госдуме. Мы примем специальное постановление, в котором предложим Госдуме процедуру голосования", — сказал он.

"Сначала будем голосовать по первому блоку законопроекта — по таблицам поправок на принятие и на отклонение. А некоторые поправки могут быть вынесены на отдельное голосование. Потом мы проголосуем за всю первую статью", — объяснил депутат.

По его словам, затем последует такая же процедура по второй статье, "и потом за весь закон".

"Это очень необычно, такого у нас никогда не было", — добавил он.

Возможные изменения

Также депутат рассказал, что конституционные поправки могут изменить процедуру утверждения правительства, чтобы президент не обязан был распускать Госдуму, трижды отклонившую кандидата в премьеры.

Ныне рассматриваемый проект поправок предусматривает расширение роли Госдумы при формировании правительства. Назначить премьера президент сможет только, если его утвердит Госдума. Кандидатов в вице-премьеры и часть министров, кроме силовиков, Думе будет предлагать сам премьер, депутаты будут утверждать их, а президент затем — формально назначать. При этом проект не отменяет статью, согласно которой президент распускает Думу и назначает премьера сам, если депутаты трижды отклонили его кандидата.

"Сейчас действительно закреплено в Конституции, что если Дума три раза не утверждает, то президент назначает премьер-министра самостоятельно и распускает Госдуму. После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан", — сказал Крашенинников.

"После третьего раза (президент) может назначить и распустить Думу или нет", — добавил он.

Кроме того, по его словам, обсуждается вопрос о том, что делать, если Дума не согласует министров.

"По новому проекту процедура такая: премьер предлагает, Дума утверждает, и тогда кандидатуры поступают к президенту. А если Дума не утверждает, то кандидатуры к президенту не "идут" и он не может провести назначение. Это надо обязательно сформулировать. Но пока у нас нормативного рецепта нет", — сказал депутат.

Поправки в Конституцию

Госдума ранее в первом чтении поддержала президентский законопроект. После принятия парламентом документ вынесут на общероссийское голосование. Владимир Путин сказал, что по его итогам "подпишет (закон) или не будет подписывать".