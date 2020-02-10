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Закон о Госсовете могут принять в формате ФКЗ, рассказал Крашенинников
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РИА Новости

Закон о Госсовете могут принять в формате ФКЗ, рассказал Крашенинников

05:03 10.02.2020 (обновлено: 05:24 10.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Закон о Государственном совете может быть принять в формате федерального конституционного закона, рассказал сопредседатель рабочей группы по внесению поправок, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия").
"Что касается Госсовета, по нему будет отдельный закон. Мы сейчас обсуждаем, нужен ли федеральный закон или федеральный конституционный закон. Но должен быть именно закон, а не указ", — пояснил Крашенинников "Коммерсанту".
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Крашенинников разъяснил процесс принятия поправок в Конституцию
Федеральный конституционный закон отличается тем, что изменить его можно только по усложненной процедуре — для этого парламентариям требуется не простое, а квалифицированное (две трети голосов) большинство.
При этом сам Крашенинников полагает, что достаточного обычного закона.
"Я, честно говоря, не уверен, что ФКЗ нужен и по Совбезу, и по Госсовету. Достаточно и федерального закона. У нас для правительства есть ФКЗ. Если мы и для Госсовета примем федеральный конституционный закон, то скажут, что мы его поставили вровень с правительством, и конспирология будет полыхать по полной. Для регулирования их деятельности федерального закона достаточно", — сказал он.

"Многослойное голосование"

Также Крашенников рассказал, что Госдума будет принимать поправки в конституцию не применявшимся ранее "многослойным голосованием".
"Мы многое делаем в первый раз. Например, в первый раз проведем такое многослойное голосование в Госдуме. Мы примем специальное постановление, в котором предложим Госдуме процедуру голосования", — сказал он.
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"Сначала будем голосовать по первому блоку законопроекта — по таблицам поправок на принятие и на отклонение. А некоторые поправки могут быть вынесены на отдельное голосование. Потом мы проголосуем за всю первую статью", — объяснил депутат.
По его словам, затем последует такая же процедура по второй статье, "и потом за весь закон".
"Это очень необычно, такого у нас никогда не было", — добавил он.

Возможные изменения

Также депутат рассказал, что конституционные поправки могут изменить процедуру утверждения правительства, чтобы президент не обязан был распускать Госдуму, трижды отклонившую кандидата в премьеры.
Ныне рассматриваемый проект поправок предусматривает расширение роли Госдумы при формировании правительства. Назначить премьера президент сможет только, если его утвердит Госдума. Кандидатов в вице-премьеры и часть министров, кроме силовиков, Думе будет предлагать сам премьер, депутаты будут утверждать их, а президент затем — формально назначать. При этом проект не отменяет статью, согласно которой президент распускает Думу и назначает премьера сам, если депутаты трижды отклонили его кандидата.
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"Сейчас действительно закреплено в Конституции, что если Дума три раза не утверждает, то президент назначает премьер-министра самостоятельно и распускает Госдуму. После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан", — сказал Крашенинников.
"После третьего раза (президент) может назначить и распустить Думу или нет", — добавил он.
Кроме того, по его словам, обсуждается вопрос о том, что делать, если Дума не согласует министров.
"По новому проекту процедура такая: премьер предлагает, Дума утверждает, и тогда кандидатуры поступают к президенту. А если Дума не утверждает, то кандидатуры к президенту не "идут" и он не может провести назначение. Это надо обязательно сформулировать. Но пока у нас нормативного рецепта нет", — сказал депутат.

Поправки в Конституцию

Госдума ранее в первом чтении поддержала президентский законопроект. После принятия парламентом документ вынесут на общероссийское голосование. Владимир Путин сказал, что по его итогам "подпишет (закон) или не будет подписывать".
Среди предложенных поправок — закрепление прямо в конституции роли Госсовета, созданного в 2000 году президентским указом. Согласно проекту поправок, детали изложат в отдельном законе.
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Павел КрашенинниковГосударственный совет РФГосдума РФПолитика
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