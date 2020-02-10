В Хабаровске полиция ищет мужчину, нападавшего с ножом на двух женщин

"В полиции зарегистрированы два случая причинения тяжкого вреда здоровью женщинам, которые в результате нападения неизвестного получили ножевые ранения. Оба происшествия зафиксированы в Южном микрорайоне Хабаровска 5 и 8 февраля… Стражи правопорядка проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия, устанавливают, есть ли связь между этими нападениями", — говорится в сообщении.

В УМВД также отмечают, что распространяемая в СМИ и интернете информация о массовых нападениях на женщин в Хабаровске является недостоверной. Полиция напоминает об ответственности за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. "Это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц — от 60 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.