В Хабаровске полиция ищет мужчину, нападавшего с ножом на двух женщин

ХАБАРОВСК, 10 фев — РИА Новости. В Хабаровске неизвестный мужчина напал с ножом на двух женщин, пострадавшие в больнице, злоумышленника ищет полиция, сообщает региональное УМВД России.
"В полиции зарегистрированы два случая причинения тяжкого вреда здоровью женщинам, которые в результате нападения неизвестного получили ножевые ранения. Оба происшествия зафиксированы в Южном микрорайоне Хабаровска 5 и 8 февраля… Стражи правопорядка проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия, устанавливают, есть ли связь между этими нападениями", — говорится в сообщении.
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Пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. Сотрудники экспертно-криминалистического подразделения составили фоторобот предполагаемого налетчика. Расследование ведут следственные органы СУСК России по Хабаровскому краю и ЕАО, поиском подозреваемого занимается полиция.
"Руководством УМВД России по Хабаровскому краю ход раскрытия данных преступлений взят на личный контроль. Создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные сотрудники специализированных подразделений правоохранительного ведомства", — говорится в сообщении.
В УМВД также отмечают, что распространяемая в СМИ и интернете информация о массовых нападениях на женщин в Хабаровске является недостоверной. Полиция напоминает об ответственности за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. "Это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц — от 60 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
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