Турчак и Неверов обсудят с Мишустиным использование маткапитала

Темой встречи станет законодательное обеспечение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, уточнили в партии. В частности, планируется обсудить расширение возможностей использования материнского капитала в России.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство во взаимодействии с "Единой Россией" ускорят процесс принятия поправок, направленных на упрощение процедуры оформления материнского капитала

В "Единой России" также сообщили, что в ближайшее время состоится встреча руководства партии с кабмином по реализации послания президента. О подготовке встречи ранее сообщал председатель правящей в РФ партии Дмитрий Медведев.