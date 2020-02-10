Турчак и Неверов обсудят с Мишустиным использование маткапитала

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов встретятся в понедельник с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и социальным блоком кабмина для обсуждения вопросов маткапитала.
Темой встречи станет законодательное обеспечение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, уточнили в партии. В частности, планируется обсудить расширение возможностей использования материнского капитала в России.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство во взаимодействии с "Единой Россией" ускорят процесс принятия поправок, направленных на упрощение процедуры оформления материнского капитала.
В "Единой России" также сообщили, что в ближайшее время состоится встреча руководства партии с кабмином по реализации послания президента. О подготовке встречи ранее сообщал председатель правящей в РФ партии Дмитрий Медведев.
Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.
25 января, 15:20Путин поручил ускорить время рассмотрения заявок на маткапитал