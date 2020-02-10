Лавров оценил последствия Brexit для Евросоюза

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз вряд ли сильно пострадает от выхода Великобритании из объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете".
Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
"Британцы в Евросоюзе всегда держались особняком и всегда старались вести свою игру, - это тоже факт. Они получали экономические, торговые выгоды, но в политическом плане постоянно держались на дистанции и старались продвигать в Евросоюзе свои интересы, да и интересы Вашингтона (тут нечего скрывать). Поэтому не зря они не были участниками многих процессов, которые проходили в ЕС. Этот особый путь был виден, даже когда Великобритания была членом Евросоюза. Поэтому я не думаю, что ЕС сильно пострадает от "брекзита", - сказал Лавров.
"Если это поможет ему (ЕС - ред.) быть более целостным объединением, укреплять свою независимость и самостоятельность не на основе русофобии (Лондон играл немалую роль в том, чтобы так оно и было), мы будем такую тенденцию только приветствовать", - отметил он.
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Отношения между Москвой и Лондоном за последние несколько лет ухудшились из-за так называемого дела Скрипалей. В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Британская сторона не представила никаких документов о расследовании и не допустила контактов Скрипаля со СМИ.
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