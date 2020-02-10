Лавров оценил последствия Brexit для Евросоюза

"Британцы в Евросоюзе всегда держались особняком и всегда старались вести свою игру, - это тоже факт. Они получали экономические, торговые выгоды, но в политическом плане постоянно держались на дистанции и старались продвигать в Евросоюзе свои интересы, да и интересы Вашингтона (тут нечего скрывать). Поэтому не зря они не были участниками многих процессов, которые проходили в ЕС. Этот особый путь был виден, даже когда Великобритания была членом Евросоюза. Поэтому я не думаю, что ЕС сильно пострадает от "брекзита", - сказал Лавров.