В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус

ПРАГА, 10 фев – РИА Новости. К концу воскресенья в Чехии были протестированы на наличие коронавируса 62 человека, включая иностранцев, ни у кого из них заболевание не было обнаружено, сообщил в Twitter глава республиканского минздрава Адам Войтех.
"К концу дня воскресенья в Чехии были протестированы 62 человека на наличие коронавируса, у всех результаты негативные. Никаких новых случаев подозрения на это заболевание специалистами ныне не наблюдается", - написал министр.
В Чехии были протестированы на наличие коронавируса как граждане республики, которые вернулись из поездок в Китай, так и иностранцы, находившиеся в Чехии в качестве туристов и побывавшие в последние недели в КНР, отметил Войтех.
В настоящее время в пражской больнице Na Bulovce, специализирующейся на инфекционных заболеваниях, находятся на 14-дневном карантине 5 граждан Чехии, вернувшихся в Европу с французским самолетом из эпицентра заболевания коронавирусом, китайского города Уханя. Как сообщила в воскресенье журналистам представитель больницы Кристина Геррманнова, эти люди уже прошли соответствующее обследование и сейчас им лишь замеряют дважды в день температуру. Новые тесты у них будут проведены лишь в случае появления, например, кашля, болезни мышц или температуры. Ранее заболевание коронавирусом было подтверждено у гражданина Бельгии, вернувшегося в Европу одним самолетом с чехами и еще представителями примерно 30 стран.
В пятницу минздрав республики в своем заявлении обратил внимание сограждан на распространение в стране не только официальной, но и лживой информации о признаках и расширении заболевания коронавирусом в мире. В этот же день директор государственного института здравоохранения Павел Бржезовский подал в полицию заявление на неизвестного преступника, который распространяет в интернете фальшивое письмо от имени данного института и его директора с подделанными подписью и печатью о том, какие меры приняты в республике для охраны граждан перед заболеванием и как самостоятельно предохраняться от него.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV