В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус

В пятницу минздрав республики в своем заявлении обратил внимание сограждан на распространение в стране не только официальной, но и лживой информации о признаках и расширении заболевания коронавирусом в мире. В этот же день директор государственного института здравоохранения Павел Бржезовский подал в полицию заявление на неизвестного преступника, который распространяет в интернете фальшивое письмо от имени данного института и его директора с подделанными подписью и печатью о том, какие меры приняты в республике для охраны граждан перед заболеванием и как самостоятельно предохраняться от него.