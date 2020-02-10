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Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
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РИА Новости

Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым

01:36 10.02.2020
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Автомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал дикостью практику, при которой украинская сторона считает неприемлемыми встречи с людьми, посетившими Крым.

"Кто-то съездил в Крым, и всё - человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультра-розлива", - заявил министр в интервью "Российской газете".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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