Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым

"Кто-то съездил в Крым, и всё - человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультра-розлива", - заявил министр в интервью "Российской газете".