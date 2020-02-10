Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работа по устранению проблем в двусторонних отношениях Работа по устранению проблем в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона постоянно буксует, и несмотря на настрой президента США Дональда Трампа , конкретно сотрудничать с американскими коллегами трудно, заявил глава МИД России Сергей Лавров

Он отметил, что созданная несколько лет назад группа по устранению спорных вопросов действует, прошло уже не менее 12 заседаний, "но без особых успехов".

"На этих встречах все сводилось к тому, что российский представитель зачитывал своему американскому коллеге перечень проблем, неприемлемых действий со стороны американской администрации... Там перечислялось все, начиная от захвата российской дипломатической собственности и волюнтаристского сокращения персонала российских дипмиссий, до похищения россиян – Бута, Ярошенко, Селезнева, многих других... Американская сторона нам отвечала, что будет этим заниматься, но Россия, мол, должна перестать вмешиваться в американские дела, потому что все взаимосвязано. Такая сказка про белого бычка, как раньше говорили", - сказал Лавров в интервью "Российской газете".

Министр напомнил, что когда состоялся его визит в Вашингтон в декабре 2019 года, он и госсекретарь США Майк Помпео "условились придать новый импульс российско-американскому диалогу, чтобы был хотя бы какой-то прогресс".

Президент США Трамп также говорит, что нам надо "ладить", добавил Лавров.

По его словам недавно приехавший в Москву новый посол США Джон Салливан "уверяет, что хотел бы конкретно помогать продвигаться хотя бы по некоторым вопросам", но пока перспективы такой нормализации весьма туманны.