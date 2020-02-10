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2020-02-10T01:31+0300
https://ria.ru/20200210/1564468377.html
Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
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РИА Новости

Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США

01:31 10.02.2020
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работа по устранению проблем в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона постоянно буксует, и несмотря на настрой президента США Дональда Трампа, конкретно сотрудничать с американскими коллегами трудно, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что созданная несколько лет назад группа по устранению спорных вопросов действует, прошло уже не менее 12 заседаний, "но без особых успехов".
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"На этих встречах все сводилось к тому, что российский представитель зачитывал своему американскому коллеге перечень проблем, неприемлемых действий со стороны американской администрации... Там перечислялось все, начиная от захвата российской дипломатической собственности и волюнтаристского сокращения персонала российских дипмиссий, до похищения россиян – Бута, Ярошенко, Селезнева, многих других... Американская сторона нам отвечала, что будет этим заниматься, но Россия, мол, должна перестать вмешиваться в американские дела, потому что все взаимосвязано. Такая сказка про белого бычка, как раньше говорили", - сказал Лавров в интервью "Российской газете".
Министр напомнил, что когда состоялся его визит в Вашингтон в декабре 2019 года, он и госсекретарь США Майк Помпео "условились придать новый импульс российско-американскому диалогу, чтобы был хотя бы какой-то прогресс".
Президент США Трамп также говорит, что нам надо "ладить", добавил Лавров.
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По его словам недавно приехавший в Москву новый посол США Джон Салливан "уверяет, что хотел бы конкретно помогать продвигаться хотя бы по некоторым вопросам", но пока перспективы такой нормализации весьма туманны.
"Вроде бы с горем пополам удалось возобновить в прошлом году диалог по контртерроризму. Американцы нам передали пару раз за последние несколько лет информацию, которая позволила предотвратить теракты в России. Мы тоже им передаем соответствующую информацию еще со времен бостонского марафона. И у нас вроде бы возобновились контакты. Когда в октябре 2019 года Вашингтон предложил продолжить консультации, мы договорились, что к моему визиту приурочим принятие совместного заявления по контртерроризму, чтобы обозначить позитивный сигнал... Но когда я приехал, оказалось, что они "опять что-то не успели согласовать". Трудно сейчас с нашими американскими партнерами работать конкретно", - констатировал глава российского МИД.
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Джон СалливанМайк ПомпеоДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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