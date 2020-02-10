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Москва готова к многосторонним переговорам по СНВ, заявил Лавров
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РИА Новости

Москва готова к многосторонним переговорам по СНВ, заявил Лавров

00:43 10.02.2020
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© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва не против участия Пекина в переговорах по контролю над ракетами средней и меньшей дальности (РСМД) и стратегическими наступательными вооружениями (СНВ), но пока Китай не хочет в них участвовать, мы его упрашивать не будем, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Американцы постоянно навязывают тему присоединения Китая к обсуждению тематики и ракет средней и меньшей дальности, и СНВ", - напомнил Лавров в интервью "Российской газете".
"Но ведь есть неоднократные публичные заявления Пекина о том, что он не будет к таким переговорам подключаться, потому что у Китая структура ядерных сил принципиально иная, нежели у России и США. И по количественным характеристикам они далеки от того, чтобы выходить на переговоры о каком-то балансе. Если Китай вдруг изменит свое мнение, пожалуйста, мы будем участвовать и в многосторонних переговорах. Но уговаривать Пекин мы не будем", - сказал он.
По словам Лаврова, "если американцы убеждены в бессмысленности каких-либо дальнейших действий по тематике СНВ без подключения Китая, пусть они этим и занимаются".
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"Повторю, если дело дойдет до многосторонних переговоров в отношении СНВ-3 и все согласятся в них участвовать, конечно, Россия тоже будет частью этого процесса. Но многосторонность предполагает не просто какие-то тройственные беседы. Есть еще и две другие официальные ядерные державы – Великобритания и Франция. Есть Индия и Пакистан, которые де-факто являются ядерными державами, хотя и не участвуют в Договоре о нераспространении ядерного оружия", - пояснил глава российского МИД, добавив, что существует "еще пара стран, у которых имеется ядерное оружие".
"Мы готовы участвовать в переговорах о дальнейших сокращениях, ограничениях ядерных вооружений в любой конфигурации", - добавил Лавров.
При этом он подчеркнул, что в Москве считают "абсолютно обязательным продление договора СНВ-3 с тем, чтобы сохранялась какая-то база для наших последующих разговоров и для практических действий". Тем более, что любые переговоры о новом всеобъемлющем договоре не завершаются в течение нескольких месяцев, и в таких условиях тем более важно иметь "страховочную сетку" в виде действующего СНВ-3.
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