На Борнео орангутан протянул защитнику природы руку помощи

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. На острове Борнео защитник животных отлавливал змей, чтобы обезопасить обезьян, живущих в этом районе. В этот момент орангутан захотел помочь человеку и протянул ему руку, На острове Борнео защитник животных отлавливал змей, чтобы обезопасить обезьян, живущих в этом районе. В этот момент орангутан захотел помочь человеку и протянул ему руку, сообщает DailyMail.

Снимок был запечатлен фотографом Анилом Прабхакаром, приехавшим с друзьями на сафари. Он стал свидетелем трогательного момента и позже узнал, что человек на фото работает в Фонде спасения орангутанов Борнео. Он был основан в 1991 году, сегодня там 400 сотрудников. Под их защитой находятся 650 приматов.

Когда обезьяна протянула руку мужчине, он не взял ее и отошел в сторону. Когда фотограф спросил, почему он так поступил, ответил, что этот орангутан ему не знаком. А с диким животным опасно идти на тактильный контакт.