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Туризм
2020-02-10T03:28+0300
https://ria.ru/20200210/1564413516.html
На Борнео орангутан протянул защитнику природы руку помощи
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РИА Новости

На Борнео орангутан протянул защитнику природы руку помощи

03:28 10.02.2020
20330
© Фото : Borneo Orangutan Survival UK/Anil PrabhakarОрангутан протягивает руку помощи человеку в реке
Орангутан протягивает руку помощи человеку в реке
© Фото : Borneo Orangutan Survival UK/Anil Prabhakar
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. На острове Борнео защитник животных отлавливал змей, чтобы обезопасить обезьян, живущих в этом районе. В этот момент орангутан захотел помочь человеку и протянул ему руку, сообщает DailyMail.
Снимок был запечатлен фотографом Анилом Прабхакаром, приехавшим с друзьями на сафари. Он стал свидетелем трогательного момента и позже узнал, что человек на фото работает в Фонде спасения орангутанов Борнео. Он был основан в 1991 году, сегодня там 400 сотрудников. Под их защитой находятся 650 приматов.
Когда обезьяна протянула руку мужчине, он не взял ее и отошел в сторону. Когда фотограф спросил, почему он так поступил, ответил, что этот орангутан ему не знаком. А с диким животным опасно идти на тактильный контакт.
Фонд выложил фотографию в социальные сети, где она вызвала восторг у пользователей. Кто-то пошутил, что орангутан просто надеялся на угощение бананом.
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