Иран произвел неудачную попытку вывести спутник на орбиту

ТЕГЕРАН, 9 фев - РИА Новости. Иран не смог вывести спутник дистанционного зондирования земли "Зафар" при помощи ракеты-носителя "Симорг" на орбиту, сообщил официальный представитель минобороны, отвечающий за космическое направление, Ахмад Хосейни.
"Ракета-носитель успешно запустила в космос спутник "Зафар", однако ракета не смогла набрать необходимую скорость для того, чтобы вывести его на орбиту. Будут проведены необходимые работы по оптимизации к следующему запуску", - сказал Хосейни, чьи слова приводятся на сайте минобороны.
Министр информационных и коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми, чье ведомство отвечает за разработку спутников, признал, что запуск провалился.
"Сегодня запуск спутника "Зафар" провалился. Как и во многих научных проектах, неудачи случаются", - написал министр в Twitter, перечислив проведенные неудачные запуски других ракет-носителей, среди которых фигурирует российский "Протон-М".
В предыдущий раз - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.
США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращала внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв.