Иран произвел неудачную попытку вывести спутник на орбиту

Министр информационных и коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми, чье ведомство отвечает за разработку спутников, признал, что запуск провалился.

США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращала внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв.