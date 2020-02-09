Utair перенесла следующий рейс из Усинска из-за состояния ВПП

"Полоса покрыта льдом и заметена снегом. Авиакомпания уже оповестила пассажиров о переносе рейса. Время вылета уточняется. В данный аэропорт летает только "ЮТэйр", так как авиакомпания специализируется на маршрутах в северных регионах со сложными климатическими условиями", - добавили в пресс-службе.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о жесткой посадке самолета "ЮТэйр" в аэропорту Усинска, летевшего из Москвы. Воздушное судно, как отмечалось, ударилось хвостовой частью о взлетную полосу, на борту в этот момент находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа. Вскоре Росавиация уточнила, что у самолета Вoeing 737-500 при посадке в Усинске были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.
Позже авиакомпания пояснила, что при посадке самолета в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Экипажу удалось удержать самолет на полосе до полной остановки, уже на ВПП у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. По словам представителя авиакомпании, на рейсе работал опытный экипаж: налет командира воздушного судна превышает 6 900 часов, второго пилота - 3 600 часов.