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Utair перенесла следующий рейс из Усинска из-за состояния ВПП
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РИА Новости

Utair перенесла следующий рейс из Усинска из-за состояния ВПП

16:53 09.02.2020 (обновлено: 17:04 09.02.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 фев - РИА Новости. Представитель авиакомпании "ЮТэйр" сообщил, что переносит запланированный на понедельник рейс из аэропорта Усинска в Москву из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы аэропорта вылета.
"Полоса покрыта льдом и заметена снегом. Авиакомпания уже оповестила пассажиров о переносе рейса. Время вылета уточняется. В данный аэропорт летает только "ЮТэйр", так как авиакомпания специализируется на маршрутах в северных регионах со сложными климатическими условиями", - добавили в пресс-службе.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о жесткой посадке самолета "ЮТэйр" в аэропорту Усинска, летевшего из Москвы. Воздушное судно, как отмечалось, ударилось хвостовой частью о взлетную полосу, на борту в этот момент находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа. Вскоре Росавиация уточнила, что у самолета Вoeing 737-500 при посадке в Усинске были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.
Позже авиакомпания пояснила, что при посадке самолета в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Экипажу удалось удержать самолет на полосе до полной остановки, уже на ВПП у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. По словам представителя авиакомпании, на рейсе работал опытный экипаж: налет командира воздушного судна превышает 6 900 часов, второго пилота - 3 600 часов.
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Вчера, 16:38
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Жесткая посадка самолета в УсинскеЮТэйрУсинскПроисшествия
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