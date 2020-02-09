Utair перенесла следующий рейс из Усинска из-за состояния ВПП

"Полоса покрыта льдом и заметена снегом. Авиакомпания уже оповестила пассажиров о переносе рейса. Время вылета уточняется. В данный аэропорт летает только "ЮТэйр", так как авиакомпания специализируется на маршрутах в северных регионах со сложными климатическими условиями", - добавили в пресс-службе.