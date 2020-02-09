ДНР прокомментировала призывы Киева закрыть представительства в Италии

"Центры в Вероне и Турине были зарегистрированы с учетом всех необходимых требований национального и международного права. Поэтому недавние просьбы на уровне первых лиц третьих государств относительно закрытия центров – это всего лишь беспочвенные инсинуации, в правовом государстве их бояться не стоит", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

В Италии ДНР открыла два представительских центра - в Турине в декабре 2016 года и в Вероне в феврале 2019 года. У ЛНР один представительский центр, он был открыт в июне 2018 года в городе Мессина.