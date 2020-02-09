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2020-02-09T10:41+0300
https://ria.ru/20200209/1564450827.html
ДНР прокомментировала призывы Киева закрыть представительства в Италии
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РИА Новости

ДНР прокомментировала призывы Киева закрыть представительства в Италии

10:41 09.02.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала беспочвенными инсинуациями призывы Киева закрыть представительские центры республики в Италии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте вопрос закрытия представительских центров самопровозглашенных ДНР и ЛНР в этой стране.
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"Центры в Вероне и Турине были зарегистрированы с учетом всех необходимых требований национального и международного права. Поэтому недавние просьбы на уровне первых лиц третьих государств относительно закрытия центров – это всего лишь беспочвенные инсинуации, в правовом государстве их бояться не стоит", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
В Италии ДНР открыла два представительских центра - в Турине в декабре 2016 года и в Вероне в феврале 2019 года. У ЛНР один представительский центр, он был открыт в июне 2018 года в городе Мессина.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДжузеппе КонтеНаталья НиконороваМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийИталияВ мире
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