Россия и Япония пока не пришли к согласию по мирному договору

ТОКИО, 9 фев – РИА Новости, Ксения Нака. На сегодняшний день, несмотря на то, что число контактов между На сегодняшний день, несмотря на то, что число контактов между Россией Японией в прошлом году стало рекордным за всю историю отношений, страны пока не пришли к общему видению мирного договора, считает генеральный консул Российской Федерации на самом северном японском острове в Саппоро Сергей Марин. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Количество контактов за последние годы выросло больше, чем на порядок. Только в 2018 году состоялось более 80 контактов на высоком и высшем уровне. Такого не было за всю историю наших отношений периода Российской империи и Советского Союза, и новой России. Но пока что количество контактов не вывело на новый уровень наши отношения. Если брать экономические отношения, то доля японского вклада в экономику России составляет не более 3% от общего объема инвестиций. Так что мы в начале пути. Возможности нашего сотрудничества во много раз превышают те показатели, что пока достигнуты. Оно могло бы значительно ускорить развитие Дальнего Востока и Сибири и послужить росту благосостояния народов и России, и Японии", - сказал Сергей Марин.

Дипломат отметил, что, несмотря на определенные успехи, достигнутые в двусторонних отношениях, большого продвижения пока не произошло. Это связано с тем, что у Японии основная цель развития отношений с Россией и подписания мирного договора сводилась к удовлетворению своих территориальных претензий, "а на все остальное обращалось гораздо меньше внимания". Россия же считает, что сейчас заключение мирного договора, который бы лишь фиксировал прекращение состояния войны, было бы странно, потому что де-факто наши страны давно это зафиксировали в Совместной декларации 1956 года, имеют дипломатические отношения, взаимодействуют и экономически, и на международной арене. Россия видит его в более широком формате.

"Мы тоже считаем, что это ненормальная ситуация, когда 75 послевоенных лет нет мирного договора. Но наша цель – заключение более широкого договора о мире, сотрудничестве и взаимопомощи, который бы охватывал все стороны взаимоотношений, определял цели их развития и выводил бы наши страны на уровень более прочных и глубоких связей. Этот более широкий спектр отношений подразумевает и экономические, и культурные, и все виды гуманитарных и спортивных связей, это должно открыть путь для более широкого сотрудничества по международной повестке. Пока мы не пришли к консенсусу в видении образа этого мирного договора, но переговоры продолжаются и мы полны оптимизма",- сказал дипломат.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.