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Ракетный крейсер "Маршал Устинов" завершил семимесячный поход
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РИА Новости

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" завершил семимесячный поход

16:21 08.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникРакетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер Маршал Устинов
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Ракетный крейсер "Маршал Устинов". Архивное фото
МУРМАНСК, 8 фев - РИА Новости. Ракетный крейсер "Маршал Устинов", средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406 успешно завершили выполнение задач дальнего похода, длившегося около 7 месяцев, и прибыли в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове, сообщила пресс-служба флота.
"Крейсер был пришвартован в главной базе Северного флота - Североморске к своему штатному причалу, по другую сторону которого стоит тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". За время похода ракетный крейсер "Маршал Устинов" прошел около 42 тысяч миль (это расстояние составляет более 77 тысяч километров, длина окружности Земли по экватору - 40 тысяч км)", - говорится в сообщении.
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С возвращением в родную базу подчиненных поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил важность выполненных североморцами задач боевой и оперативной подготовки, а также их миссию по демонстрации Андреевского флага в иностранных портах и в Мировом океане. Командующий флотом выразил экипажам ракетного крейсера "Маршал Устинов" и судов обеспечения благодарность, а также вручил награды, грамоты и подарки отличившимся военным и гражданским морякам.
Дальний поход ракетного крейсера "Маршал Устинов" и судов обеспечения продолжался с 3 июля и занял более 7 месяцев (220 дней). Сначала североморцы прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения были задействованы в учении Военно-морского флота России "Океанский щит-2019". Затем североморцы в течение двух месяцев, с конца августа по конец октября, действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр.
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В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты африканских государств Республики Кабо-Верде, Экваториальной Гвинеи и ЮАР, а в конце ноября провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. В нем приняли участие фрегаты Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая "Вэйфан" и Военно-морских сил ЮАР "Аматола", а также вспомогательные суда ВМС ЮАР.
В первой декаде января 2020 года крейсер в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море. С командного пункта, расположенного на его борту, за ходом учения наблюдал верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин.
"Североморцы выполнили поставленные задачи как в северном, так и в южном полушарии. Экватор они пересекли в золотой точке с нулевыми координатами", - отметили на флоте.
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Маршал Устинов (крейсер)Кольский полуостровБезопасность
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