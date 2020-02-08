Иран планирует запуск спутника "Зафар"

ТЕГЕРАН, 8 фев – РИА Новости. Иран планирует вывести спутник "Зафар" на орбиту 9 февраля, сообщил в субботу иранский новостной портал YJC (Young Journalists Club) со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Иранском космическом агентстве.

"Запуск спутника "Зафар" будет произведен завтра", - говорится в сообщении YJC.

Днем ранее в минобороны сообщили, что спутник "Зафар" и ракета-носитель "Симорг" готовы и расположены на космодроме имени Имама Хомейни, Иран при первой возможности запустит аппарат в космос.

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми 3 февраля сообщил, что Тегеран рассчитывает вывести спутник "Зафар" на орбиту до конца недели. Последним днем недели в Иране является пятница.

В предыдущий раз - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.