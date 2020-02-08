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Иран планирует запуск спутника "Зафар"
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РИА Новости

Иран планирует запуск спутника "Зафар"

12:40 08.02.2020
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CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / WasserplanetЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / Wasserplanet
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 фев – РИА Новости. Иран планирует вывести спутник "Зафар" на орбиту 9 февраля, сообщил в субботу иранский новостной портал YJC (Young Journalists Club) со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Иранском космическом агентстве.
"Запуск спутника "Зафар" будет произведен завтра", - говорится в сообщении YJC.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур. 7 февраля 2020
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Днем ранее в минобороны сообщили, что спутник "Зафар" и ракета-носитель "Симорг" готовы и расположены на космодроме имени Имама Хомейни, Иран при первой возможности запустит аппарат в космос.
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми 3 февраля сообщил, что Тегеран рассчитывает вывести спутник "Зафар" на орбиту до конца недели. Последним днем недели в Иране является пятница.
В предыдущий раз - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.
США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращала внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв.
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