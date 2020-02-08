Иран планирует запуск спутника "Зафар"

"Запуск спутника "Зафар" будет произведен завтра", - говорится в сообщении YJC.
Днем ранее в минобороны сообщили, что спутник "Зафар" и ракета-носитель "Симорг" готовы и расположены на космодроме имени Имама Хомейни, Иран при первой возможности запустит аппарат в космос.
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми 3 февраля сообщил, что Тегеран рассчитывает вывести спутник "Зафар" на орбиту до конца недели. Последним днем недели в Иране является пятница.
В предыдущий раз - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.
США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращала внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв.