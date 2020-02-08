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В Крыму увеличились запасы в водохранилищах за счет осадков
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РИА Новости

В Крыму увеличились запасы в водохранилищах за счет осадков

11:29 08.02.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Симферопольское водохранилище. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Наполнение водохранилищ Крыма продолжается, однако крымчанам стоит бережно относиться к водным ресурсам, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Ранее глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В свою очередь, глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой в водохранилищах, снабжающих город водой. Планировалось, что вода с 10 февраля будет подаваться с 6 до 10 утра и вечером. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня нет необходимости вводить график подачи воды. По его словам, задача администрации города - быть максимально готовыми к различным сценариям развития. В последние дни в Крым пришли затяжные дожди и снег.
Симферопольское водохранилище в Крыму
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"Наполнение водохранилищ продолжается. Несмотря на то, что вопросам водообеспечения уделяется большое внимание со стороны органов власти, призываю крымчан бережно относиться к ценному для нашей республики ресурсу. Только совместными усилиями мы сможем справиться со всеми трудностями", - написал Гоцанюк на своей странице в Facebook.

Премьер подчеркнул, что согласно последней полученной информации, Симферопольское водохранилище заполнено на 34%, Партизанское – на 35,2%, Аянское - на 42%.
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Ситуация с водообеспечением республики, в том числе и Симферополя, держится на особом контроле. Ежедневно ведется мониторинг состояния водохранилищ и сетей водоснабжения.
"В Симферополе проводятся работы по обследованию и ревизии трубопровода. Привлечены специалисты из других регионов Крыма – Алушты, Белогорска, города Саки", - подчеркнул Гоцанюк.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
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Юрий ГоцанюкКрымУкраинаОбщество
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