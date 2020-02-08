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https://ria.ru/20200208/1564410779.html
И снова "сговор с Москвой". Зачем Госдеп вызвал Грузию на ковер
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РИА Новости

И снова "сговор с Москвой". Зачем Госдеп вызвал Грузию на ковер

08:00 08.02.2020 (обновлено: 08:07 08.02.2020)
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники "Марша свободы" на проспекте Руставели в Тбилиси
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Сразу несколько ведущих грузинских политиков отправились в США, чтобы продемонстрировать американцам свою лояльность и дискредитировать партию Михаила Саакашвили. Соратники бывшего президента последние месяцы убеждают Госдепартамент и конгресс в том, что все решения за Тбилиси принимает Москва. Удастся ли правящей "Грузинской мечте" оправдаться, разбиралось РИА Новости.

Американские смотрины

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани прибыл в Штаты по личному приглашению американского коллеги Майка Помпео. Тот, едва завершив турне по Украине, Белоруссии, Казахстану и Узбекистану, решил не медлить и продолжить укреплять дружбу с представителями постсоветского пространства.
Напомнить о себе на Южном Кавказе и зайти в регион через Грузию — самую преданную американским ценностям страну — Госдепу казалось делом естественным. Но и тут вмешалась Россия. Во всяком случае, партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" уверена, что правящая "Грузинская мечта" проводит свою политику, ориентируясь на Москву. Чтобы лично убедиться, в каком русле — пророссийском или прозападном — движется Тбилиси, Помпео и пригласил в Госдеп грузинского визави.
Официальная причина визита Залкалиани в Вашингтон — участие в "Коалиции за свободу вероисповедания". Прибывшая вслед за министром делегация "Грузинской мечты", в свою очередь, примет участие в Национальном молитвенном завтраке с участием Дональда Трампа.
Вообще, религиозные мероприятия не в первый раз становятся для Грузии толчком к важным политическим действиям. Так, летние акции протеста против властей тоже начались с заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Приглашенный грузинской стороной депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел тогда в кресло спикера, что вызвало негодование и вывело оппозицию на улицы. Но в случае с США религия, вероятно, только укрепит грузино-американский союз.
© Фото : MFA of GeorgiaГлава МИД Грузии Давид Залкалиани принимает участие во встрече министров иностранных дел стран — членов Коалиции за свободу вероисповедания в Вашингтоне
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани принимает участие во встрече министров иностранных дел стран-членов коалиции за свободу вероисповедания в Вашингтоне
© Фото : MFA of Georgia
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани принимает участие во встрече министров иностранных дел стран — членов Коалиции за свободу вероисповедания в Вашингтоне

В Госдеп во всеоружии

Говорить с грузинскими гостями Помпео будет не только о боге. В повестке много щекотливых тем. Например, госсекретарь хочет понять, почему правящая партия так и не провела реформу избирательного законодательства, хотя после летних протестов обещала поменять нынешнюю смешанную систему выборов на пропорциональную.
Заранее предполагая, что избирательная проблематика станет центральной темой дискуссии в США, грузинские власти вооружились ответом ОБСЕ. Хотя первыми за помощью в эту организацию обратились оппозиционеры: "Единое национальное движение" просило разъяснить соответствие Основному закону Грузии обсуждаемых избирательных реформ.
Бюро по демократическим институтам ОБСЕ в итоге постановило, что действующая сейчас в стране мажоритарно-пропорциональная система вполне адекватна. Но если Тбилиси хочет внести какие-то изменения, то решать это должен конституционный суд, а не международная организация, ответили в Европе.
Однако правящая "Грузинская мечта" в качестве оправдания своего решения не изменять законодательство о выборах взяло на вооружение другой тезис ОБСЕ. "Международная передовая практика не рекомендует изменять ключевые аспекты избирательного законодательства менее чем за год до выборов", — отмечается в заключении организации.
Участники акции протеста оппозиции повесили денежные купюры с изображением председателя и основателя правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили перед зданием парламента в Тбилиси
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Доказать верность Западу

Не меньше вопросов у американцев вызывают заявления грузинской оппозиции, что нынешний премьер Георгий Гахария связан с российскими властями и следует "инструкциям из Москвы".
Даже если "Грузинской мечте" удастся переубедить американских чиновников, что это не так и страна по-прежнему верна прозападному курсу, остается другая, не менее болезненная для Вашингтона тема. Почему Тбилиси создает препятствия для американского бизнеса? Впервые этим вопросом задались представители конгресса США и даже направили грузинским властям порцию писем с просьбой разъяснить ситуацию.
Объяснения кабинета Гахарии, что американские компании в Грузии сами вышли из ряда инвестиционных проектов и не раз нарушали национальное законодательство, не убедили конгрессменов. Последовали даже угрозы ввести против грузинских чиновников санкции, если негативные тенденции в экономике сохранятся.
Впрочем, все эти накопившиеся к "Грузинской мечте" вопросы не означают, что стороны будут обсуждать только проблемы. Главная задача и Тбилиси, и Вашингтона — продемонстрировать, что отношения остаются дружескими и, что бы ни заявляла оппозиция, прозападный курс страны неизменен.
"Саакашвили и его приспешники вводят в заблуждение наших американских коллег. Мы сделаем все, чтобы противостоять этой злонамеренной дезинформации", — заявил перед визитом в США провластный депутат Георгий Гачечиладзе.
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Предвыборная паранойя

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что новый виток противостояния грузинской власти и оппозиции ознаменовал начало предвыборной кампании в стране.
"Визит главы МИД Грузии и делегации "Грузинской мечты" в США — это свидетельство усиливающейся борьбы провластного и оппозиционного лобби за рубежом. До этого американские институты власти не раз навещали члены "Единого национального движения", они убеждали окружение Трампа, что глава правящей "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили ведет страну к авторитаризму. На грузинскую оппозицию в Вашингтоне работали различные лоббистские группировки. Теперь в Вашингтоне власти делают ответный ход", — объясняет РИА Новости Арчил Сихарулидзе, политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA Foundation.
Причины апелляций грузинских политиков к Вашингтону, едва только внутри страны возникают распри, эксперт видит в том, что западная поддержка считается важной частью легитимации их действий.
"Оппозиция использует этот инструмент, пытаясь убедить Запад, что Грузия свернула с демократического пути. Значит, режим Иванишвили нелегитимный, настаивает "Единое национальное движение". Лейтмотив обвинений — вместо движения в западном направлении страна свернула на Север, то есть руководствуется подсказками России. Но это не так. Проамериканский курс по-прежнему перевешивает", — говорит Сихарулидзе.
© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМужчина с флагом США в Тбилиси
Мужчина с флагом США в Тбилиси
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Мужчина с флагом США в Тбилиси
Развернувшуюся в Грузии предвыборную борьбу политолог объясняет неуверенностью и власти, и оппозиции в своей победе. "Партия Саакашвили, чтобы выразить недовольство властью, до недавнего времени выводила своих людей на антиправительственные митинги. Но этот метод больше неэффективен. На вооружение взят новый — дискредитация "Грузинской мечты" при помощи лоббистских возможностей в США. Власть тоже не уверена в победе, поэтому и не стала менять избирательное законодательство. Но зато активно включилась в войну лобби в Вашингтоне", — полагает грузинский эксперт.
Профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе, хоть и не исключает существование грузинского лобби в Соединенных Штатах, сомневается, что оно может оказать серьезное влияние на американские власти.
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкПредседатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
Председатель и основатель правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Председатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
"Претензии, звучащие из Вашингтона в адрес Грузии, связаны в основном с ущемлением американского бизнеса. За этим не обязательно стоит оппозиция. Скорее — менеджмент компаний США, пострадавший в результате некоторых решений властей. Не уверен, что у противников "Грузинской мечты" есть такой мощный ресурс, чтобы надавить на конгрессменов или Госдеп и заставить принять решение в свою пользу", — рассуждает эксперт.
Борьба власти и ее оппонентов станет еще более ожесточенной, уверены опрошенные эксперты. "Усилится русофобия, "рука Москвы" будет мерещиться повсюду. Оппозиция возьмет на вооружение известный предвыборный лозунг, что власть разрушила страну и должна понести за это ответственность. Эта паранойя случается каждый раз, когда в стране начинаются выборы", — объясняет аналитик.
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Давид ЗалкалианиГеоргий ГахарияМайк ПомпеоДональд ТрампЕдиное национальное движениеГосударственный департамент СШАБидзина ИванишвилиСергей ГавриловМихаил СаакашвилиРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Раньше,как то переживалось, волновалось, обижалось глядя на братьев по СССР. Сейчас - скучное любопытство: и чего ещё "братья меньшие" там творят, на потребу публики? Зевая просмотрел наискось - всё тоже. Закрыл "новость".
8 февраля, 10:04
Леонид
2350000
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