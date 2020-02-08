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Нижне-Силезская наступательная операция (1945)
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РИА Новости

Нижне-Силезская наступательная операция (1945)

00:14 08.02.2020
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© РИА Новости / Е.Егоров / Перейти в фотобанкНаступление советских войск в Германии
Наступление советских войск в Германии
© РИА Новости / Е.Егоров
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Нижне-Силезская операция – наступательная операция, проведенная 8-24 февраля 1945 года во время Великой Отечественной войны войсками 1-го Украинского фронта (командующий – Маршал Советского Союза Иван Конев) с целью разгромить нижне-силезскую группировку противника, выйти на рубеж реки Нейсе и занять выгодное положение для последующего наступления на берлинском, дрезденском и пражском направлениях.
В конце января 1945 года войска 1-го Украинского фронта в результате Висло-Одерской операции вышли в 500-километровой полосе наступления к реке Одер и на ряде участков северо-западнее и юго-восточнее Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) и севернее Ратибора (ныне Рацибуж, Польша) захватили плацдармы на левом берегу реки. На этом операция была приостановлена, так как для продолжения наступления на берлинском направлении необходимо было дождаться успехов правого фланга стратегического фронта в Восточной Пруссии и Померании. При этом на отдельных направлениях бои продолжались.
Противостоявшие 1-му Украинскому фронту соединения противника к тому времени понесли большие потери и в основном были сведены в боевые группы. Командование вермахта не имело на берлинском направлении оперативных резервов, но собиралось срочно перебросить на него войска с запада. В сложившейся обстановке требовалось не допустить усиления вражеских группировок и упредить их в занятии оборонительных рубежей. Исходя из этого, Маршал Советского Союза Иван Конев полагал необходимым, не прекращая боев за расширение плацдармов на Одере, в короткие сроки подготовить новую наступательную операцию.
Замысел Нижне-Силезской операции заключался в нанесении главного удара на правом крыле фронта с плацдарма, находившегося севернее Бреслау, с задачей разгромить немецкие войска в междуречье Одера и Нейсе, после чего развивать наступление с целью обхода Берлина с юго-запада и выхода к реке Эльбе. Задача войск, действовавших в центре со второго плацдарма, находившегося южнее Бреслау, заключалась в нанесении удара на дрезденском направлении. На левом крыле фронта предполагалось нанести третий удар с плацдарма северо-западнее Ратибора вдоль северных склонов Судетских гор, чтобы исключить активные действия противника против главных сил фронта, предназначенных для нанесения ударов на правом крыле и в центре его полосы.
На направлении главного удара войска 1-го Украинского фронта превосходили противника в пехоте в 1,7 раза, орудиях и минометах – в 3,3 раза, танках и самоходных артиллерийских установках – в четыре раза.
Наступление началось 8 февраля при неблагоприятной погоде, помешавшей активным действиям авиации. В первые два дня главная группировка фронта во всей полосе прорвала оборону противника: общевойсковые армии продвинулись в глубину на 10-15 километров, а танковые – на 30-60 километров. На левом крыле фронта, где немецкое командование, используя паузу в боевых действиях, успело усилить свою группировку, войска 1-го Украинского фронта не смогли прорвать оборону противника и 10 февраля по приказу командования перешли к обороне. Это, в свою очередь, привело к изменению задач объединений, действовавших в центре полосы фронта. Они вынуждены были развернуть значительную часть соединений на юг и тем самым ослабить войска, предназначенные для нанесения удара на Дрезден.
В последующем бои разгорелись за захват и удержание рубежей по рекам Бобер (Бубр) и Квейс (ныне Квиса, Польша). Развивая наступление, войска правого крыла фронта разгромили введенные в бой резервы противника и окружили гарнизон крепости Глогау (ныне Глогув, Польша) – около 18 тысяч человек. Танковая армия, форсировав с ходу реку Бобер, 15 февраля вышла к реке Нейсе и захватила ряд плацдармов на ее левом берегу. Однако развить достигнутый подвижными соединениями успех не удалось из-за отставания общевойсковой армии. Немецкое командование смогло за счет маневра резервами не только навязать ей тяжелые бои, но и перерезать на несколько дней коммуникации прорвавшейся вперед танковой армии.
В центре и на левом фланге фронта ситуация была хуже. Упорное сопротивление немецких войск в районе укрепрайона Бреслау задерживало дальнейшее продвижение на запад войск второй ударной группы фронта. На левом фланге создалась угроза выхода противника в тыл советским войскам. Для ее устранения маршалу Коневу пришлось часть сил, которые планировалось использовать для развития наступления на запад, повернуть на Бреслау с целью оказания помощи остановленным на подступах к нему войскам. Такие меры позволили устранить угрозу нанесения врагом контрудара и к 15 февраля окружить его бреславльскую группировку (около 40 тысяч человек), но одновременно привели к дальнейшему распылению сил и средств.
В связи с изменившейся обстановкой советское командование скорректировало план операции. Согласно этим изменениям, главная ударная группировка фронта должна была выйти к реке Нейсе, захватить плацдармы на западном берегу и на достигнутом рубеже перейти к обороне. Войска, наступавшие южнее Бреслау, основные усилия должны были сосредоточить на ликвидации окруженной в городе группировки противника. Армиям левого крыла ставилась задача отбросить немецкие войска в Судетские горы.
В ходе дальнейшего наступления ударная группировка фронта прорвала оборону противника на промежуточных рубежах по рекам Бобер и Квейс, разгромила введенные его командованием резервы и к 24 февраля овладела всей Нижней Силезией. Тем самым она вышла на одну линию с войсками 1-го Белорусского фронта. Но часть ее войск, встретив упорное сопротивление, не смогла осуществить запланированный выход на реке Нейсе в районе Герлица и южнее его. Еще менее успешно развивалось наступление в центре и на левом крыле. Здесь оно фактически прекратилось. Предпринятые попытки вынудить немецкие войска к отходу в Судетские горы окончились безрезультатно. Непосильной для фронта оказалась и задача быстрого разгрома вражеских группировок, окруженных в районах Бреслау и Глогау. Гарнизон Глогау капитулировал лишь 1 апреля, а борьба по ликвидации противника в районе Бреслау продолжалась до 6 мая.
В результате Нижне-Силезской наступательной операции, продолжавшейся 17 дней, войска 1-го Украинского фронта, прорвав оборону противника на 250-километровом фронте, продвинулись правым крылом более чем на 100 километров, овладели Нижней Силезией и вступили в германскую провинцию Бранденбург. Они создали благоприятные условия для продолжения наступления совместно с 1-м Белорусским фронтом на берлинском направлении. В ходе операции войска 1-го Украинского фронта отвлекли на себя значительную часть резервов противника и тем самым содействовали войскам 1-го и 2-го Белорусских фронтов в разгроме восточно-померанской группировки, а войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов – в ликвидации угрозы прорыва противника к Дунаю. При этом потери 1-го Украинского фронта составили почти 100 тысяч солдат и офицеров, в том числе безвозвратные – более 23 тысяч человек.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. 2004 г.)
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