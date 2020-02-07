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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-07T21:41+0300
https://ria.ru/20200207/1564422420.html
Лавров: Россия заинтересована в политически стабильной Венесуэле
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564410459_0:0:3266:1837_1036x0_80_0_0_609cc9c7eae006564b8433c343763f57.jpg
РИА Новости

Лавров: Россия заинтересована в политически стабильной Венесуэле

21:41 07.02.2020
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© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкПротесты против санкционной политики США в Венесуэле
Протесты против санкционной политики США в Венесуэле
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в фотобанк
Протесты против санкционной политики США в Венесуэле
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва заинтересована в политически стабильной Венесуэле, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями "круглого стола национального диалога" Венесуэлы.
"Мы заинтересованы в том, чтобы Венесуэла, как и любая другая страна, была независимой, политически стабильной и успешно развивающейся", - сказал Лавров.
Российский министр прибыл в Каракас накануне после переговоров в Мехико. В последний раз Лавров посещал Каракас в 2011 году, когда еще был жив Уго Чавес.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеСергей ЛавровВенесуэлаРоссияВ мире
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