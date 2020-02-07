Лавров: Россия заинтересована в политически стабильной Венесуэле

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва заинтересована в политически стабильной Венесуэле, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями "круглого стола национального диалога" Венесуэлы.
"Мы заинтересованы в том, чтобы Венесуэла, как и любая другая страна, была независимой, политически стабильной и успешно развивающейся", - сказал Лавров.
Российский министр прибыл в Каракас накануне после переговоров в Мехико. В последний раз Лавров посещал Каракас в 2011 году, когда еще был жив Уго Чавес.