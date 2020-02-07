Лавров прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Венесуэле

"Уверены, что амбиции отдельных политиков не должны доминировать над интересами всего общества. Мы рассчитываем, что у вас будет общий подход к согласованию нового состава национального избирательного совета и подготовке к выборам в национальную ассамблею в 2020 году", - сказал Лавров на встрече с представителями "круглого стола национального диалога" Венесуэлы.