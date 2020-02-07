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Лавров прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Венесуэле
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РИА Новости

Лавров прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Венесуэле

21:03 07.02.2020
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© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встечи с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом
 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встечи с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
КАРАКАС, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что интересы общества должны стоять превыше амбиций отдельных политиков Венесуэлы.
"Уверены, что амбиции отдельных политиков не должны доминировать над интересами всего общества. Мы рассчитываем, что у вас будет общий подход к согласованию нового состава национального избирательного совета и подготовке к выборам в национальную ассамблею в 2020 году", - сказал Лавров на встрече с представителями "круглого стола национального диалога" Венесуэлы.
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Сергей ЛавровВенесуэлаВ мире
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