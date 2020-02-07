Лавров назвал силовой сценарий смены власти в Венесуэле неприемлемым

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сценарии силового смещения власти в Венесуэле абсолютно недопустимы, Москва будет добиваться их осуждения мировым сообществом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями "круглого стола национального диалога" Венесуэлы.
"К сожалению, тот кризис, который сейчас развернулся вокруг Венесуэлы, проистекает из попыток начать масштабную кампанию с декларированной целью свержения законного правительства с задействованием всех опций, как говорят организаторы этой кампании, в том числе и с применением силы. Считаем подобные сценарии абсолютно недопустимыми и будем активно добиваться того, чтобы они были осуждены мировым сообществом", - сказал Лавров.
Российский министр прибыл в Каракас накануне после переговоров в Мехико. В последний раз Лавров посещал Каракас в 2011 году, когда еще был жив Уго Чавес.