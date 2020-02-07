Лавров назвал силовой сценарий смены власти в Венесуэле неприемлемым

"К сожалению, тот кризис, который сейчас развернулся вокруг Венесуэлы, проистекает из попыток начать масштабную кампанию с декларированной целью свержения законного правительства с задействованием всех опций, как говорят организаторы этой кампании, в том числе и с применением силы. Считаем подобные сценарии абсолютно недопустимыми и будем активно добиваться того, чтобы они были осуждены мировым сообществом", - сказал Лавров.