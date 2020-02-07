Пострадавших при крушении вертолета в Татарстане доставили в больницы

КАЗАНЬ, 7 фев - РИА Новости. Двое пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Bell в Татарстане находятся в тяжёлом состоянии, они доставлены в больницы Казани и Лаишево, сообщил представитель минздрава Татарстана.
"Двое пострадавших в результате падения вертолёта доставлены в лечебные учреждения: травмацентр Республиканской клинической больницы Татарстана и Лаишевскую ЦРБ. Оба находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
По информации представителя минздрава, после стабилизации состояния второго пострадавшего, получившего переохлаждение, его также перевезут в Республиканскую клиническую больницу в Казань. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь бригады Республиканского центра медицины катастроф, РКБ, Лаишевской ЦРБ. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.
Вертолет Bell 407 в пятницу совершил жесткую посадку на лёд Камы в 6 километрах от берега, недалёко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека. По информации регионального ГУМЧС, в результате жёсткой посадки один человек пошиб и двое пострадали. Представитель экстренных служб Татарстана сообщал РИА Новости, что депутат Государственной думы Айрат Хайруллин погиб при ЧП с вертолетом Bell. Вице-спикер Госдумы Неверов подтвердил гибель депутата от "Единой России" Хайруллина.