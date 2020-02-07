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Пострадавших при крушении вертолета в Татарстане доставили в больницы
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РИА Новости

Пострадавших при крушении вертолета в Татарстане доставили в больницы

19:39 07.02.2020 (обновлено: 20:54 07.02.2020)
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© ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и Следственного комитета на месте крушения частного вертолета Bell 407 в Лаишевском районе Татарстана
Сотрудники МЧС и Следственного комитета на месте крушения частного вертолета Bell 407 в Лаишевском районе Татарстана
© ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 7 фев - РИА Новости. Двое пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Bell в Татарстане находятся в тяжёлом состоянии, они доставлены в больницы Казани и Лаишево, сообщил представитель минздрава Татарстана.
"Двое пострадавших в результате падения вертолёта доставлены в лечебные учреждения: травмацентр Республиканской клинической больницы Татарстана и Лаишевскую ЦРБ. Оба находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
По информации представителя минздрава, после стабилизации состояния второго пострадавшего, получившего переохлаждение, его также перевезут в Республиканскую клиническую больницу в Казань. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь бригады Республиканского центра медицины катастроф, РКБ, Лаишевской ЦРБ. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.
Видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Вчера, 19:32
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
Вертолет Bell 407 в пятницу совершил жесткую посадку на лёд Камы в 6 километрах от берега, недалёко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека. По информации регионального ГУМЧС, в результате жёсткой посадки один человек пошиб и двое пострадали. Представитель экстренных служб Татарстана сообщал РИА Новости, что депутат Государственной думы Айрат Хайруллин погиб при ЧП с вертолетом Bell. Вице-спикер Госдумы Неверов подтвердил гибель депутата от "Единой России" Хайруллина.
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Айрат ХайруллинКрушение вертолета в ТатарстанеТатарстанПроисшествия
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Депутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
Названа предварительная причина крушения вертолета в Татарстане
Айрат Хайруллин
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
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