Пострадавших при крушении вертолета в Татарстане доставили в больницы

"Двое пострадавших в результате падения вертолёта доставлены в лечебные учреждения: травмацентр Республиканской клинической больницы Татарстана и Лаишевскую ЦРБ. Оба находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По информации представителя минздрава, после стабилизации состояния второго пострадавшего, получившего переохлаждение, его также перевезут в Республиканскую клиническую больницу в Казань. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь бригады Республиканского центра медицины катастроф, РКБ, Лаишевской ЦРБ. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.