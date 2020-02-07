Правительство расширило права заключенных при медосвидетельствовании

"Необходимым предварительным условием проведения медицинского освидетельствования является данное осужденным или его законным представителем информированное добровольное согласие на проведение медицинского освидетельствования на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о методах медицинского осмотра и медицинских исследований, проводимых при медицинском освидетельствовании, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, а также о его последствиях", - говорится в документе.