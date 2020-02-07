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Правительство расширило права заключенных при медосвидетельствовании
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РИА Новости

Правительство расширило права заключенных при медосвидетельствовании

18:19 07.02.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Правительство РФ расширило список прав заключенных в вопросе медицинского освидетельствования, теперь от осужденного или его представителя требуется добровольное согласие на проверку, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
"Необходимым предварительным условием проведения медицинского освидетельствования является данное осужденным или его законным представителем информированное добровольное согласие на проведение медицинского освидетельствования на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о методах медицинского осмотра и медицинских исследований, проводимых при медицинском освидетельствовании, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, а также о его последствиях", - говорится в документе.
Если осужденный отказывается пройти дополнительное обследование в рамках медосвидетельствования, оно прекращается.
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