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В ОНФ заявили о повышении цен на маски в российских регионах
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РИА Новости

В ОНФ заявили о повышении цен на маски в российских регионах

17:57 07.02.2020 (обновлено: 19:18 07.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в аптеке
Продажа медицинских масок в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Продажа медицинских масок в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Молодежное крыло Общероссийского народного фронта в ходе мониторинга фиксирует повышение цен на медицинские маски и противовирусные препараты в регионах РФ, сообщает пресс-служба движения.
"Молодежка ОНФ" проводит мониторинг цен на защитные маски и противовирусные препараты по всей России. В офисе исполкома ОНФ в Москве активисты развернули ситуационный центр для оперативного сбора и обмена информацией обо всех фактах завышения цен. Результаты мониторинга будут переданы президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину.
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"Во время рейда в Башкирии общественники столкнулись с ситуацией, когда фармацевты отпускали лимитированное количество масок одному покупателю... В Элисте медицинских масок не оказалось в четырех из шести проверенных аптек. Фармацевты объяснили это резким повышением закупочных цен... Рейды в Югре выявили рост цен на противовирусные препараты", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что медицинских масок нет в продаже во многих аптеках Ханты-Мансийска, в Сургуте цены на маски также существенно разнятся.
В пресс-службе также рассказали, что в Калмыкии параллельно мониторинг аптек проводят республиканское УФАС и Росздравнадзор. По официальным данным сайта УФАС в регионе, с 31 января в связи с ростом цены на оптовую закупку медицинских масок розничная стоимость увеличилась и находится в диапазоне от 3,5 до 22,5 рубля. Максимальная закупочная цена одной маски – 17 рублей. Поставляют маски из Волгограда, Ростова и Ставрополя.
Мониторинг аптек "Молодежка ОНФ" завершит 11 февраля.
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Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, по данным за 22-29 января, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос в более чем 13 раз.
Путин в среду на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщероссийский народный фронтКитайРоссияУханьОбщество
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