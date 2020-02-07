В ОНФ заявили о повышении цен на маски в российских регионах

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Молодежное крыло Молодежное крыло Общероссийского народного фронта в ходе мониторинга фиксирует повышение цен на медицинские маски и противовирусные препараты в регионах РФ , сообщает пресс-служба движения.

"Молодежка ОНФ" проводит мониторинг цен на защитные маски и противовирусные препараты по всей России. В офисе исполкома ОНФ в Москве активисты развернули ситуационный центр для оперативного сбора и обмена информацией обо всех фактах завышения цен. Результаты мониторинга будут переданы президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину.

"Во время рейда в Башкирии общественники столкнулись с ситуацией, когда фармацевты отпускали лимитированное количество масок одному покупателю... В Элисте медицинских масок не оказалось в четырех из шести проверенных аптек. Фармацевты объяснили это резким повышением закупочных цен... Рейды в Югре выявили рост цен на противовирусные препараты", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что медицинских масок нет в продаже во многих аптеках Ханты-Мансийска, в Сургуте цены на маски также существенно разнятся.

В пресс-службе также рассказали, что в Калмыкии параллельно мониторинг аптек проводят республиканское УФАС и Росздравнадзор. По официальным данным сайта УФАС в регионе, с 31 января в связи с ростом цены на оптовую закупку медицинских масок розничная стоимость увеличилась и находится в диапазоне от 3,5 до 22,5 рубля. Максимальная закупочная цена одной маски – 17 рублей. Поставляют маски из Волгограда, Ростова и Ставрополя.

Мониторинг аптек "Молодежка ОНФ" завершит 11 февраля.

Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, по данным за 22-29 января, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос в более чем 13 раз.

Путин в среду на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.