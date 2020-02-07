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В Ингушетии задержали мужчину, продававшего пистолет ТТ с патронами
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РИА Новости

В Ингушетии задержали мужчину, продававшего пистолет ТТ с патронами

17:07 07.02.2020 (обновлено: 17:14 07.02.2020)
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© Фото : ГУ МВД РФ по СКФОПистолет и патроны, изъятые у 53-летнего жителя Назрановского района Ингушетии
Пистолет и патроны, изъятые у 53-летнего жителя Назрановского района Ингушетии
© Фото : ГУ МВД РФ по СКФО
Пистолет и патроны, изъятые у 53-летнего жителя Назрановского района Ингушетии
НАЛЬЧИК, 7 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали подозреваемого в сбыте огнестрельного оружия местного жителя при попытке продать пистолет ТТ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
"Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО с поличным при попытке сбыта пистолета ТТ, около 100 патронов калибра 7,62 миллиметра и 450 граммов марихуаны задержан 53-летний житель Назрановского района Ингушетии", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МВД РФ по СКФОПистолет и патроны, изъятые у 53-летнего жителя Назрановского района Ингушетии
Пистолет и патроны, изъятые у 53-летнего жителя Назрановского района Ингушетии
© Фото : ГУ МВД РФ по СКФО
Пистолет и патроны, изъятые у 53-летнего жителя Назрановского района Ингушетии
Отмечается, что ранее оперативниками были проведены специальные мероприятия, которые позволили задокументировать факты сбыта подозреваемым пневматического пистолета, переделанного кустарным способом для стрельбы боевыми патронами, девяти патронов к нему, а также 280 граммов марихуаны.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Незаконный сбыт наркотиков" УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован.
© Фото : ГУ МВД РФ по СКФОПистолет и патроны, изъятые у 53-летнего жителя Назрановского района Ингушетии
Пистолет и патроны, изъятые у 53-летнего жителя Назрановского района Ингушетии
© Фото : ГУ МВД РФ по СКФО
Пистолет и патроны, изъятые у 53-летнего жителя Назрановского района Ингушетии
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ИнгушетияНазрановский районПроисшествия
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