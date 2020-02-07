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Нижегородская область
2020-02-07T16:51+0300
https://ria.ru/20200207/1564411122.html
В Нижегородской области открыли детский технопарк "Кванториум Саров"
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РИА Новости

В Нижегородской области открыли детский технопарк "Кванториум Саров"

16:51 07.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев — РИА Новости. Детский технопарк "Кванториум Саров" торжественно открыли в пятницу в поселке Сатис Дивеевского района Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Детский технопарк создан на базе "Технопарка "Саров" по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
"Символично, что третий стационарный "Кванториум" открывается в непосредственной близости от Сарова - одного из научных центров не только региона, но и страны в целом. Этот потенциал должен использоваться максимально широко. Даже само название "Саров" воспринимается как один из основных российских интеллектуальных брендов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор отметил, что в Сатисе уже успешно действует "Технопарк "Саров", где работают несколько десятков высокотехнологичных резидентов. "У тех, кто будет заниматься в "Кванториуме", есть отличная возможность для реализации своих практических задумок", - подчеркнул Никитин.
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По его словам, в новом "Кванториуме" смогут учиться около 800 детей и подростков. "Очень важно, что это не только юные жители Сарова, но и ребята из соседних районов. Доступ к уникальным образовательным ресурсам должен быть как можно более широким. Это в полной мере соответствует духу национального проекта "Образование" и положениям послания президента России Владимира Путина", - добавил Никитин.
Как подчеркнул глава региона, в ближайшие 2 года (в 2020-2022 годах) в регионе планируется открыть еще 3 стационарных и 6 мобильных технопарков в рамках нацпроекта "Образование".
Кванториумы - сеть образовательных площадок, где созданы все условия для ускоренного развития школьников по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.
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Нижегородская областьКванториумГлеб НикитинВладимир ПутинРоссияОбщество
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