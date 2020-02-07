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Кравцов рассказал о связи качества жизни с интересом детей к науке
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РИА Новости

Кравцов рассказал о связи качества жизни с интересом детей к науке

16:27 07.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Развитие технологий и повышение качества жизни во многом зависят от интереса к науке, исследованиям и открытиям сегодняшних школьников, считает министр просвещения Сергей Кравцов.
"Развитие технологий, повышение качества жизни во многом зависят от интереса к науке, исследованиям и открытиям сегодняшних школьников. Рассказать ребенку о сложных вещах простым языком, найти верный подход, увлечь – работа, требующая огромного таланта. Благодарю номинантов и поздравляю победителей, горжусь вами и верю, что и участие, и победа станут стимулом для развития проектов", – цитирует пресс-служба министерства комментарий Кравцова по поводу вручения премии "За верность науке".
Одна из 11 номинаций премии, "КЛАССная наука", инициирована Минпросвещения. Награда вручается за увлечение школьников научными исследованиями. В этом году номинантами стали первый исторический научно-популярный конкурс "Битва истфаков", проекты "КЛАССный ученый" и "Практикум по наноматериалам и нанотехнологиям".
Победителем в номинации стал проект "КЛАССный ученый". Авторы проекта проводят лекции в школах, гимназиях и лицеях Новосибирска, чтобы познакомить школьников с профессией ученого и показать, насколько интересно и увлекательно то, чем ежедневно занимаются физики и геофизики, геологи и археологи, экономисты и математики, филологи, этнографы и многие другие.
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К участию в конкурсе были приглашены СМИ и фотографы, освещающие темы развития российской науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризацию отечественных научных достижений.
Премия "За верность науке" учреждена министерством науки и высшего образования при участии Мипросвещения, МГУ имени Ломоносова и Российской академии наук.
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Сергей КравцовМоскваНовосибирскОбщество
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