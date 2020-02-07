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Краснодарское УФАС начало мониторинг цен на медицинские маски
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РИА Новости

Краснодарское УФАС начало мониторинг цен на медицинские маски

15:59 07.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Краснодарское УФАС сообщает о начале мониторинга цен на медицинские маски в связи с ажиотажем по поводу повышения цен на них на фоне ситуации с коронавирусом, результаты ожидаются после выходных.
"В связи с поступлением многочисленных звонков и сообщений об отсутствии в продаже масок и продаже их по завышенным ценам… Краснодарское УФАС России незамедлительно приступило к мониторингу цен на медицинские маски и их наличия в аптеках и торговых точках продаж Краснодарского края", - сообщает пресс-служба ведомства.
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Отмечается, что ведомство направило запросы о ценах, в том числе о ценах поставщиков, практически во все аптечные и торговые сети края, сотрудники управления также обходят аптеки. По результатам анализа собранной информации будут сделаны соответствующие выводы, а при выявлении фактов завышения стоимости будут приниматься меры антимонопольного реагирования, информирует пресс-служба.
"В зависимости от квалификации установленного нарушения будут применяться соответствующие штрафные санкции. Предварительные результаты анализа будут известны уже в начале следующей недели", - говорится в сообщении.
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В четверг региональные власти заявили о недопустимости создания искусственного ажиотажа и пригрозили спекулянтам санкциями.
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