Краснодарское УФАС начало мониторинг цен на медицинские маски

КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Краснодарское УФАС сообщает о начале мониторинга цен на медицинские маски в связи с ажиотажем по поводу повышения цен на них на фоне ситуации с коронавирусом, результаты ожидаются после выходных.

"В связи с поступлением многочисленных звонков и сообщений об отсутствии в продаже масок и продаже их по завышенным ценам… Краснодарское УФАС России незамедлительно приступило к мониторингу цен на медицинские маски и их наличия в аптеках и торговых точках продаж Краснодарского края ", - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ведомство направило запросы о ценах, в том числе о ценах поставщиков, практически во все аптечные и торговые сети края, сотрудники управления также обходят аптеки. По результатам анализа собранной информации будут сделаны соответствующие выводы, а при выявлении фактов завышения стоимости будут приниматься меры антимонопольного реагирования, информирует пресс-служба.

"В зависимости от квалификации установленного нарушения будут применяться соответствующие штрафные санкции. Предварительные результаты анализа будут известны уже в начале следующей недели", - говорится в сообщении.

УФАС обращает внимание на отсутствие необходимости приобретать маски впрок и в больших количествах.