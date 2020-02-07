Ярославский губернатор призвал не паниковать из-за разлива Волги

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Губернатор Ярославской области призвал жителей региона не поддаваться панике из-за разлива Волги и пообещал, что власти не допустят, чтобы вода достигла критической отметки.

В конце января из-за разлива Волги оказались подтопленными прибрежные территории в Ярославской области. Одна из причин произошедшего, по данным ГУМЧС по региону, – теплая зима. При этом из-за внезапно ударивших после плюсовых температур морозов на Волге возникли ледовые заторы, ставшие еще одной причиной разлива воды. В четверг сообщалось о том, что Рыбинский и Нижегородский гидроузлы переведут на особый режим, чтобы остановить подъем воды в Волге. Однако в пятницу ГУМЧС сообщило о повышении уровня воды в Ярославле и его приближении к опасной отметке. По данным ведомства, на 08.00 пятницы оставались подтопленными 337 приусадебных участков с надворными постройками (без постоянного проживания людей), а также участок дорожного полотна в садовом некоммерческом товариществе и участок волжской набережной.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео подтопленных участков. Популярное туристическое место в Ярославле – Стрелка (слияние Волги и Которосли) - практически полностью ушло под воду, из нее торчит только верх забора, аналогичная ситуация и на волжской набережной. Многочисленные дачные дома оказались в воде почти наполовину, при этом сейчас воду сковало льдом, на улице минус 8 градусов, люди сообщают об испорченных мебели и соленьях и сокрушаются, что после оттаивания их дома придется серьезно ремонтировать.

"Да, уровень воды высокий. Но не достиг критической отметки. Принимаем все возможные меры, чтобы не допустить негативного развития ситуации", - заявил губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети Facebook

По его словам, в ситуации очень поможет изменение режима работы гидроузлов. "Это, по общему мнению, поможет размыть ледовый затор на границе Ярославского и Некрасовского районов. Именно он не дает стабилизировать ситуацию. Оценить его размеры поможет разведка с воздуха. Приму в ней участие вместе со специалистами по гидрологии и сотрудниками МЧС. По результатам будут приняты новые решения", - подчеркнул Миронов.